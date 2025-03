Apple AirPods Pro - słuchawki zostały sprawdzone od środka i porównane z kopiami. Skorzystano z tomografii komputerowej

Kiedy jakiś produkt staje się popularny, zazwyczaj nie musimy zbyt długo czekać na jego podrobione odpowiedniki. Tak naprawdę mają one tylko imitować wygląd danego sprzętu, natomiast w kwestii faktycznej specyfikacji często pozostawiają wiele do życzenia. Nic dziwnego, że na rynku możemy spotkać mnóstwo sklonowanych sprzętów od Apple, które nierzadko wyglądają niemalże identycznie - szczególnie jeśli mowa o słuchawkach AirPods. Obecna technologia pozwala jednak bez problemu zajrzeć do środka danego urządzenia, bez potrzeby fizycznego rozebrania go na czynniki pierwsze. Doczekaliśmy się wiec porównania prawdziwych słuchawek Apple z marnymi imitacjami.

Dzięki obecnej technologii możemy zobaczyć bezpośrednie porównanie oryginalnych słuchawek Apple AirPods (2. generacji) wraz z ich podrobionymi odpowiednikami. Widocznych zmian jest więcej, niż mogłoby się wydawać.

Wszystko udało się osiągnąć za pomocą urządzenia do skanowania przedmiotów o nazwie Neptune, które wykorzystuje do tego celu promieniowanie rentgenowskie, a mówiąc dokładniej - tomografię komputerową (ang. CT). Odpowiedzialna za nie firma Lumafield oferuje swój sprzęt wraz z oprogramowaniem Voyager, które funkcjonuje w przeglądarce internetowej. Dzięki osprzętowi można zeskanować dowolny przedmiot, a następnie zobaczyć jego przestrzenną wizualizację - a więc co znajduje się w środku. Początkowo fale rentgenowskie wykorzystywane były tylko w medycynie, jednak od jakiegoś czasu służą również do kontroli różnego rodzaju podzespołów w przemyśle technologicznym. Przechodząc już jednak do meritum: mimo że kopie bardzo często wyglądają, a nawet zachowują się jak oryginalne słuchawki od Apple, to spoglądając na ich wnętrze, od razu można zauważyć, dlaczego kosztują tak niewiele.

The world is full of counterfeit Apple products. We CT scanned two fake AirPods and compared them to the real thing… pic.twitter.com/VFWvAwUrox — Jon Bruner (@JonBruner) November 7, 2023

Pierwsze różnice można zauważyć w rozmieszczeniu elementów elektronicznych w każdej ze słuchawek. Oryginalny produkt zostawia mało pustego miejsca i wszystko jest bardzo "gęsto upakowane". Na dodatek używane są elastyczne płytki drukowane (PCB) zamiast przewodów, które zazwyczaj spotykane są w tańszych zamiennikach. Słuchawka od Apple wyposażona jest także w trzy mikrofony MEMS, z kolei podróbka w jeden i to niskiej jakości - przełoży się to bezpośrednio choćby na ANC. Ciekawie sytuacja wygląda również pod kątem etui, ponieważ twórcy fałszywych klonów używają dodatkowych obciążników, aby waga była zbliżona do oryginału. W środku jest po prostu pusto i wszystko opiera się na podzespołach o bardzo wątpliwej jakości. Warto jednak samemu się przekonać, jak wielka jest różnica. Możemy to zrobić, przechodząc pod ten adres, a następnie przy wybranym elemencie klikamy na "Explore the scan" - będziemy mieli okazję zobaczyć stworzone wcześniej przestrzenne skany. Różnice są widoczne także w innych produktach Apple - na przykład w widocznym poniżej zasilaczu Mag Safe 2 dla MacBooków Pro.

Zasilacz o mocy 85 W - Mag Safe 2.

Źródło: Lumafield, YouTube @Adam Savage's Tested