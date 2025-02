Aplikacja mObywatel otrzymuje przydatną funkcję. Od teraz możemy szybko zgłosić oszustwo internetowe

W obecnych czasach coraz więcej spraw możemy załatwić przez internet. Nie musimy wychodzić z domu, aby złożyć lub sprawdzić swoje zeznania podatkowe (PIT), zarejestrować działalność gospodarczą, czy też podejrzeć nasz status ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę przysługującej emerytury. Oficjalna aplikacja rządowa mObywatel także stale oferuje więcej i właśnie zyskała kolejną funkcję. Dzięki niej będziemy mogli zgłosić podejrzaną stronę WWW lub inne oszustwo.

Aplikacja mObywatel wzbogaciła się właśnie o nową funkcję. Umożliwi nam ona zgłaszanie podejrzanych stron internetowych, SMS-ów i innych oszustw.

Omawiana aplikacja obecnie jest bardzo funkcjonalna i pozbyła się swoich dawnych bolączek, które znacząco utrudniały korzystanie z niej. Dziś mObywatel pozwala nam zastrzec swój numer PESEL, sprawdzić liczbę punktów karnych lub mandatów, czy też przejrzeć historię pojazdu przed jego zakupem. Możliwości jest dużo więcej, a właśnie została udostępniona jeszcze jedna, o której informacje pojawiły się w internecie pod koniec lipca 2024 roku. Jest nią opcja Bezpiecznie w sieci. Jak już wspomniano, umożliwia ona zgłoszenie strony internetowej, wiadomości SMS, czy też maila, które wydają się nam podejrzane.

Do rodziny usług w aplikacji #mObywatel dołącza właśnie Bezpiecznie w sieci!

Dzięki tej usłudze możesz zgłosić bezpośrednio w aplikacji podejrzaną stronę internetową czy oszustwo albo poznać instrukcję działania w przypadku podejrzanych SMS-ów i e-maili.

Jeśli chcesz,… pic.twitter.com/YIwomC3sT3 — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) August 14, 2024

Wszystkie zgłoszenia mają być rozpatrywane przez zespół CERT Polska. Żeby skorzystać z nowej funkcji, musimy zaktualizować aplikację mObywatel do wersji 4.39 (2670). Następnie wystarczy udać się pod ikonkę Bezpiecznie w sieci i wybrać odpowiednią zakładkę. Cały proces jest banalnie prosty, ale można go dodatkowo podejrzeć na poniższym materiale wideo. Aplikację pobierzemy zarówno ze Sklepu Google Play, jak i App Store. Co dość ważne, to my wybieramy, czy zgłaszając daną rzecz, chcemy to zrobić anonimowo, czy pozostawimy swoje dane kontaktowe.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji