mObywatel - aplikacja pozwoli nam się wylegitymować również w banku. Fizyczny dowód osobisty coraz mniej potrzebny

Aplikacja Ministerstwa Cyfryzacji o nazwie mObywatel przebyła dość długą i burzliwą drogę, aby oferować coraz więcej przydatnych funkcjonalności, a także stać się bardziej responsywną. Jej początki nie były zbyt udane i w trakcie swojego debiutu, zamiast ułatwiać życie obywateli, zdawała się robić dokładnie na odwrót. Jednak wraz z nadejściem wersji 2.0 aplikacja stała się o wiele bardziej przydatna i oferowała coraz więcej. Dziś bez problemu możemy posługiwać się cyfrowym dowodem niemalże wszędzie.

1 września 2023 roku aplikacja mObywatel pozwoliła wykorzystać pełnię możliwości mDowodu. Dzięki temu bez problemu możemy potwierdzić swoją tożsamość również w instytucjach bankowych.

Zmiana jest dość znacząca, ponieważ do tej pory posługiwanie się funkcją mDowód nie było wszędzie możliwe. Dla osób, które nigdy nie korzystały z aplikacji mObywatel, można wspomnieć, że cyfrowy dowód ma inne numery seryjne niż nasz fizyczny egzemplarz. Jednak od pewnego czasu również za jego pomocą możemy potwierdzać swoją tożsamość w urzędach, placówkach pocztowych, przychodniach lekarskich i innych miejscach, które wymagają od nas przedstawienia dowodu osobistego. Tak jak wspomniano, od dziś możemy już posługiwać się tym rodzajem dowodu także w instytucjach bankowych, co z pewnością ułatwi życie wielu osobom. Do tej pory co prawda zdarzały się pojedyncze "wpadki", jak choćby w momencie, kiedy osoba w urzędzie nie respektowała cyfrowej wersji dowodu, pomimo że powinna to robić, natomiast teraz należą one już do rzadkości.

Aplikacja wraz z wprowadzeniem mObywatel 2.0 przeszła również sporą metamorfozę i to zarówno pod kątem wizualnym, jak i wydajnościowym. W przeszłości korzystanie z niej nie należało do najprzyjemniejszych doświadczeń, albowiem logowanie nie zawsze funkcjonowało poprawnie, a sama aplikacja borykała się z wieloma błędami, które skutecznie zniechęcały do jej użytkowania. Czasy się jednak zmieniły i teraz logowanie, czy też późniejsze dodawanie innych dokumentów (np. cyfrowe prawo jazdy) trwa bardzo szybko i nie ma z tym żadnych problemów. Cieszy również fakt, że za pomocą aplikacji możemy sprawdzić swoje punkty karne lub zaraz po zdaniu egzaminu wsiąść za kółko (nie trzeba czekać na wydanie fizycznego prawa jazdy, ponieważ dostępne jest także "tymczasowe" zaraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu). Funkcji tylko przybywa, a sama aplikacja staje się coraz lepsza.

