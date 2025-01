Aplikacja e-Urząd Skarbowy trafia na Androida i iOS. Z łatwością złożymy deklarację podatkową, czy też wyślemy pismo do urzędu

Do grona całkiem przydatnych aplikacji dołączyła właśnie nowość od resortu finansów o nazwie e-Urząd Skarbowy. Dzięki niej będziemy w stanie załatwić niektóre sprawy powiązane z tytułowym urządem bez wychodzenia z domu. Aktualnie obecne są usługi dla osób fizycznych, a z czasem funkcjonalność obejmie także konta organizacji. W planach jest również dodanie nowych usług. Aplikacja jest dostępna na systemie Android i iOS - analogicznie w Sklepie Google Play oraz App Store.

Aplikacja e-Urząd Skarbowy zawitała do Sklepu Google Play i App Store. Od teraz wygodniej załatwimy sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu.

Mobilna aplikacja e-Urząd Skarbowy da nam możliwość tworzenia i wysyłania dokumentów do wybranych przez nas organów podatkowych. Znalazło się w niej także miejsce na kreatory, które mają nam ułatwić przygotowanie konkretnych pism. Ponadto złożymy deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT, PCC, SD, jak również formularze podatkowe oraz te dotyczące SME. Co ważne, składając jakiekolwiek pisma, nie musimy mieć podpisu elektronicznego. Dodatkowo w aplikacji będziemy mogli odbierać dokumenty od organów podatkowych, choć w tym wypadku najpierw trzeba wyrazić odpowiednią zgodę.

Zarazem będziemy mogli zobaczyć informacje o dokumentach, które do tej pory złożyliśmy w Urzędzie Skarbowym. Te, które zostały złożone elektronicznie, będzie można przejrzeć i pobrać. Nowa aplikacja da nam także wgląd do informacji o: rozliczeniach, zwrotach podatku i mandatach. Przy tym otrzymamy możliwość skorzystania z płatności online. Znajdziemy też dane na temat udzielonych pełnomocnictw i zobaczymy listę aktów notarialnych. Przy pierwszym uruchomieniu e-Urzędu Skarbowego będziemy musieli przejść przez uwierzytelnienie (mObywatel, profil zaufany itd.). Wymaganiem do instalacji aplikacji jest tylko wersja systemu operacyjnego: Android 9.0+ i iOS 13+.

Źródło: Ministerstwo Finansów