Apex Storage X16 - premiera modułu, który pozwala zainstalować dużą liczbę nośników SSD M.2 NVMe w jednym systemie

Firma Apex Storage to stosunkowo nowy podmiot na rynku, który zasłynął swojego czasu z interesującego modułu, który umożliwia obsługę 21 dysków SSD M.2 NVMe, działających w oparciu o magistralę PCIe 4.0. Teraz przedsiębiorstwo zaprezentowało bliźniacze rozwiązanie, ale wspierające 16 nośników. Całą konstrukcję dopracowano, odchudzono i dodano do niej aktywne chłodzenie, które powinno zapewnić odpowiednie warunki pracy dla podzespołu.

Moduł Apex Storage X16 pozwala na jednoczesne podłączenie do systemu komputerowego 16 nośników SSD M.2 NVMe, korzystających z magistrali PCIe 4.0. W przeciwieństwie do X21, całość została wyposażona w wentylator.

Główną różnicą konstrukcyjną w porównaniu do X21 jest obecność wyłącznie jednej płytki drukowanej. Poprzedni model składał się dwóch połączonych laminatów. Sprawia to, że moduł X16 jest bardziej kompaktowy i zajmuje wyłącznie jeden slot. Choć liczba wspieranych nośników SSD zmniejszyła się, to i tak jest ona imponująca, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że urządzenie zostało znacząco odchudzone. Drugą zasadniczą różnicą jest obecność aktywnego chłodzenia w postaci pojedynczego wentylatora, którego zadaniem jest głównie obniżenie temperatury kontrolera. Przypomnijmy, że X21 był w pełni pasywnie chłodzony, ale do optymalnej pracy wymagał odpowiedniego przepływu powietrza w całym zestawie.

Na przedniej części konstrukcji można zainstalować osiem dysków. Miejsca na kolejne osiem znajdują się na odwrocie płytki drukowanej. Na chwilę obecną pojedynczy moduł może obsłużyć nośniki o łącznej pojemności 128 TB (16 x 8 TB). W tym celu dostępne są 84 linie PCIe 4.0. Maksymalna szybkość sekwencyjnego zapisu i odczytu danych sięga odpowiednio 28,5 GB/s i 30,5 GB/s. W przypadku zastosowania kilku modułów wartości te wzrastają do nawet 70 GB/s i 107 GB/s. Urządzenie oferuje pełne wsparcie dla UEFI i trybu Secure Boot. Chętni do zakupu modułu muszą liczyć się z pokaźnym wydatkiem, sięgającym 1800 dolarów. X21 jest jeszcze droższy, trzeba bowiem za niego zapłacić 2800 USD. Należy jednak pamiętać, że to sprzęt przeznaczony głównie do zastosowań profesjonalnych. Przeciętnemu użytkownikowi wystarczają zazwyczaj złącza zainstalowane domyślnie na płycie głównej. W planach jest także moduł dla nośników działających w oparciu o magistralę PCIe 5.0. Nie zadebiutuje on jednak wcześniej niż pod koniec 2024 roku.

Źródło: Apex Storage, WCCFTech