AOC Agon AG455UCX - 45-calowy monitor dla graczy z ekranem Dual Quad HD oraz ze 165 Hz częstotliwością odświeżania

AOC jest jednym z najbardziej znanych producentów monitorów, głównie dla graczy. W swojej ofercie posiada zarówno klasyczne, panoramiczne modele jak również ultrapanoramiczne (21:9 oraz 32:9). Tym razem producent zaprezentował model AOC Agon AG455UCX, który powinien trafić w gust osób poszukujących bardzo szerokiego modelu o wysokiej rozdzielczości w poziomie. Sprzęt ponadto oferuje mocne zakrzywienie ekranu (1500R), co przy tych rozmiarach powinno poprawić komfort jego użytkowania.

AOC zaprezentował nowy monitor dla graczy. Model AOC Agon AG455UCX oferuje 45-calowy ekran VA o rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli wraz ze 165 Hz częstotliwością odświeżania.

AOC Agon AG455UCX to najnowsza propozycja tajwańskiej firmy, jeśli chodzi o rynek monitorów do gier. Mowa o urządzeniu korzystającym z 44,5-calowego ekranu VA o rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli (tzw. Dual Quad HD). Nie brakuje również wysokiej częstotliwości odświeżania na poziomie 165 Hz. Wady? Producent potwierdza, że zastosowana matryca oferuje 8-bitową głębię barw, więc nie ma tutaj mowy o płynnych przejściach tonalnych. Nie brakuje natomiast techniki odświeżania AMD FreeSync (poprzez Adaptive-Sync) w przedziale od 48 do 165 Hz.

AOC Agon AG455UCX Matryca VA Przekątna 44,5 cali Rozdzielczość 5120 x 1440 (32:9), Dual Quad HD Odświeżanie 165 Hz AMD FreeSync FreeSync (Adaptive-Sync) Zakres odświeżania Od 48 do 165 Hz NVIDIA G-SYNC Brak informacji Zakrzywienie 1500R Czas reakcji 1 ms MPRT Kontrast statyczny 2400:1 (domyślnie), 3000:1 (maksymalnie) Luminancja 400 nitów HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 Złącza cyfrowe 3x HDMI 2.1 (z HDR)

1x DisplayPort 1.4 (z HDR)

1x USB-C (DP 1.4 z HDR) Głośniki 5 W (x2) HUB USB USB 3.2 typu A Gen.1 (x4) Głębia barw 8-bit (16.7 mln odcieni barw) Pokrycie barw 100% (sRGB), ~97% (DCI-P3) Zgodność z VESA 100x100 Inne funkcje Wbudowany przełącznik KVM Waga 10,13 kg (bez podstawy), 12,47 kg (z podstawą) Wymiary (z podstawą) 1084.5 x (445.3~548.4) x 315.5 mm

Deklarowana luminancja ekranu wynosi 400 nitów w trybie SDR, a ponadto nie brakuje wsparcia dla HDR (HDR10, certyfikat VESA DisplayHDR 400). Pokrycie przestrzeni sRGB wynosi pełne 100%, natomiast pokrycie szerokiej palety barw DCI-P3 to okolice 97%. Współczynnik kontrastu wynosi 2400:1, choć w niektórych treściach ma sięgać 3000:1. Jeśli chodzi o złącza, to AOC Agon AG455UCX może pochwalić się dość bogatym zapleczem. Do dyspozycji oddano nam 3 porty HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4 oraz USB-C z obsługą protokołu DisplayPort 1.4. Wszystkie wymienione złącza oferują obsługę natywnej rozdzielczości ekranu, przy zachowaniu częstotliwości odświeżania na poziomie 165 Hz. Informacje na temat ceny oraz dokładnej daty premiery w sklepach nie zostały jeszcze ujawnione.

Źródło: AOC