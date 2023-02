Amnesia: The Bunker - premiera gry od Frictional Games przesunięta, na szczęście nowy termin nie jest odległy

W ostatnich latach jesteśmy świadkami odrodzenia gatunku survival horrorów w grach wideo. Abstrahując już od tytułów takich jak Resident Evil, The Callisto Protocol czy Dead Space Remake, miłośnicy strachu otrzymali także nowe przygody w uniwersum Amnesia. Mowa o Amnesia: Rebirth sprzed niespełna trzech lat, a także o nadchodzącym Amnesia: The Bunker. Ta ostatnia produkcja miała pojawić się już w przyszłym miesiącu. Zaliczy jednak poślizg.

Amnesia: The Bunker zalicza poślizg. Nadchodzący survival horror miał pojawić się już w marcu, zagramy jednak dopiero w maju.

Studio Frictional Games opublikowało na swoim twitterowym koncie informację o przesunięciu premiery gry Amnesia: The Bunker. Na szczęście czekanie nie potrwa długo, bo do 16. maja tego roku. Deweloper tłumaczy, że poślizg wynika z "ciężkiej zimy" - wielu członków studia zostało mianowicie "rozłożonych" przez choroby. Jako że zespół Frictional Games składa się z relatywnie niewielkiej liczby osób, studio zdecydowało, że nie chce oddawać graczom tytułu zrobionego w pośpiechu i na przysłowiowe pół gwizdka, a woli dopracować go w ciągu kilku kolejnych miesięcy.

Amnesia: The Bunker pojawi sie na pecetach (Steam, Epic, GOG), a także na konsolach Sony i Microsoftu, zarówno starej, jak i nowej generacji. Gra zabierze nas tym razem do czasów I Wojny Światowej. Otrzymamy więc większą niż dotąd otwartość lokacji - zamiast ciasnych, korytarzowych miejsc trafimy na półotwarty świat. Może to znacząco wpłynąć na klimat produkcji (czy pozytywnie - to się okaże). Na koniec warto jeszcze dodać, że gra z dniem premiery trafi także do usługi Game Pass, niestety nie ma co liczyć na jakiekolwiek spolszczenie.

Źródło: Frictional Games