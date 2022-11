Help Me! - na Unreal Engine 5 powstaje nowy horror à la Layers of Fear. Zwiastun zapowiada klimatyczną grę

Studia Madmind oraz Black Rat podzieliły się właśnie ze światem trailerem gry, utrzymanej w klimatach popularnego Layers of Fear. Mowa o grze pt. Help Me!, w której wcielimy się w Maxima - mężczyznę, który próbuje odnaleźć swojego zaginionego ojca. Podróżując przez świat koszmarów i lęków, bohater odkrywać będzie mroczne sekrety swojej rodziny, które od lat pozostają ukryte przed światem.

Help Me! będzie pierwszoosobowym horrorem psychologicznym, który przygotowywany jest na silniku Unreal Engine 5. Powinien pojawić się przyszłym roku, jednak twórcy proszą o wsparcie na Kickstarterze.

Help Me! będzie pierwszoosobowym horrorem psychologicznym, który przygotowywany jest na silniku Unreal Engine 5, przez co ma oferować wysoki poziom oprawy wizualnej. W jej osiągnięciu ma pomóc także technika fotogrametrii. Jak można sądzić po tagach gry na Steamie, w grze nie zabraknie także klimatu, łamigłówek oraz brutalności. Na grę powinni ucieszyć się także miłośnicy gier z bogatą fabułą, ta zostanie osadzona w Kazachstanie.

Twórcy planują wydać grę już w przyszłym roku, jednak aby się to udało proszą o wsparcie ich kampanii na Kickstarterze. Choć data ewentualnej premiery gry nie jest jeszcze zbyt konkretna, to już teraz możemy zapoznać się z pecetowymi wymaganiami systemowymi. I tak, aby zagrać w Help Me! nie trzeba będzie mieć przesadnie wydajnego komputera. W minimalnych wymaganiach wymieniono mianowicie procesory takie jak Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 7 1800X oraz grafikę NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 590.

