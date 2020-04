AMD wprowadzi standardy DDR5 i PCI-Express 5.0 w 2020 roku

W tym roku otrzymać mamy kolejną serię procesorów AMD Ryzen. Będzie to już trzecia generacja architektury, która choć na papierze nie będzie w jakiś sposób rewolucyjna, to jednak dalszy wzrost wydajności jest nawet więcej niż pewny. Ci, którzy oczekują konkretnych zmian muszą uzbroić się w cierpliwość. Według najnowszych doniesień przełomowe okażą się dopiero układy Zen 4, które mają pojawić się na rynku dopiero w 2022 roku. Przewiduje się, że nowa architektura będzie reprezentowana przez modele Ryzen 5000 wykonane litografii 5 nm. Co więcej, najnowsze doniesienia z chińskiego portalu MyDrivers wskazują na to, że cała nowa platforma obsłuży pamięci typu DDR5, jak również interfejs PCI-Express 5.0.

Platforma z procesorami AMD Zen 4 może być wyjątkowo przełomowa w wielu aspektach - otrzymamy układy Ryzen 5000 wykonane przy użyciu procesu technologicznego 5 nm, które będą współpracowały z pamięciami DDR5 i układami graficznymi z interfejsem PCIe 5.0.

Jak się okazuje, standard DDR4 w ciągu najbliższych trzech lat ma zostać całkowicie porzucony. Wielcy producenci branży DRAM (jak np. SK Hynix), zapowiedzieli już rozpoczęcie produkcji pierwszych kości DDR5 jeszcze w bieżącym roku, a gdy to nastąpi, droga do pełnej popularyzacji nowego standardu będzie prosta. Choć AMD podobno rzeczywiście planuje wspierać ten standard od chipów z generacji Zen 4 (zapowiedź w 2021 roku, premiera w 2022), to jednak w pierwszej kolejności nowe pamięci zamontujemy na serwerowej platformie Intela - współpracować mają z nimi procesory o kodowej nazwie Sapphire Rapids. Moduły DDR5 mają cechować się wysoką transmisją danych (zakres od 3200 do 8400 MHz), jak również wysoką gęstością (możliwe pojedyncze kości o pojemności 32 GB) czy energooszczędnością.

Nowa platforma AMD ma zapewnić również wsparcie dla interfejsu PCI-Express 5.0, którego specyfikacja jest już gotowa. Ma ona zagwarantować nie tylko wyższe przepustowości, lecz również funkcje, które pomogą w hiperskalowalności w segmencie korporacyjnym. Jeśli więc wszystkie te doniesienia się sprawdzą, platforma z procesorami AMD Zen 4 będzie wyjątkowo przełomowa w wielu aspektach - otrzymamy układy Ryzen 5000 wykonane przy użyciu procesu technologicznego 5 nm, które będą współpracowały z pamięciami DDR5 i układami graficznymi z interfejsem PCIe 5.0. Przypomnijmy, że aktualnie standardem jest litografia 7 nm i standardy DDR4 czy PCIe 3.0/4.0. Jest więc na co czekać, ale na razie przed nami jest jeszcze premiera chipów AMD Zen 3.

Źródło: MyDrivers