AMD udostępniło po dłuższej przerwie nowe sterowniki dla starszych kart graficznych z rodzin Polaris i Vega

Jakiś czas temu firma AMD rozdzieliła sterowniki do nowszych i starszych kart graficznych Radeon. W rezultacie układy z rodzin Polaris i Vega otrzymały odrębne oprogramowanie niż karty RDNA. Dla graczy nie powinno robić to większej różnicy, ale problemem może być częstotliwość aktualizacji sterowników w przypadku bardziej zaawansowanych wiekowo kart. Na ich kolejną wersję trzeba było czekać od września.

AMD opublikowało sterowniki Adrenalin w wersji 23.11.1 dla starszych kart graficznych Polaris i Vega. Jest to pierwsza wersja oprogramowania od września. Posiadacze nowych kart otrzymują częstsze aktualizacje.

Sterowniki Adrenalin 23.11.1 z certyfikatem WHQL dla układów graficznych Polaris i Vega są już dostępne do pobrania. Poprzednia wersja oprogramowania została wydana we wrześniu bieżącego roku (23.9.3). Posiadacze Radeonów RX 6000 i RX 7000 także oczywiście otrzymali ostatnio nową wersję sterowników, ale w ich przypadku aktualizacje są częstsze. Wersję 23.10.2 udostępniono bowiem 19 października. W czasach, gdy sterowniki do wszystkich układów były zunifikowane, nie trzeba było tyle czekać na aktualizacje oprogramowania do starszych kart. Pojawiały się one nawet kilka razy w miesiącu, jeśli uwzględnimy wszystkie poprawki. To oznacza, że wsparcie dla starszych Radeonów zostało nieco ograniczone. Firma AMD jednak nie ogłosiła jego zakończenia, więc z pewnością kolejne wersje oprogramowania będą ciągle wydawane, choć nie ma pewności jak często.

Najnowsza wersja sterowników Adrenalin dla kart Polaris i Vega nie wprowadza żadnych optymalizacji dla gier. Poprawia jedynie niektóre błędy (m.in. w grze Counter-Strike 2 na Radeonie RX 580). Nie jest to specjalnie zaskakujące, ponieważ NVIDIA także jedynie podtrzymuje obsługę swoich starszych układów w nowych sterownikach, ale bez żadnych optymalizacji ich wydajności w grach. Co ciekawe, podana na stronie wersja sterowników dla starszych Radeonów jest taka sama, jak w przypadku edycji przeznaczonej do nowych układów. Różni się jednak nieco rozmiar instalatora, a sam sterownik opatrzony jest innym numerem (23.19.05.01 dla Polaris i Vega oraz 23.20.23.01 dla RDNA).

