AMD Ryzen Threadripper 9000 - Konsumencka seria procesorów HEDT może zaoferować od 16 do 96 rdzeni Zen 5

W tym roku firma AMD wprowadziła kilka nowych serii procesorów dla rynku konsumenckiego oraz serwerowego. Mowa o desktopowych Ryzen 9000, mobilnych Ryzen AI 300 oraz serwerowych EPYC Turin - wszystkie z wymienionych procesorów korzystają z nowej mikroarchitektury Zen 5. Podobnie jak w przypadku generacji Zen 4, także teraz jedną z ostatnich premier będą układy Ryzen Threadripper dla rynku HEDT oraz dla stacji roboczych. Nowe informacje wskazują, że AMD może poszerzyć linię konsumenckich modeli Ryzen Threadripper 9000 o przynajmniej dwa układy.

Według nowych informacji, seria konsumenckich procesorów AMD Ryzen Threadripper 9000 może poszerzyć się o modele z 16 oraz 96 rdzeniami.

Jak z pewnością pamiętacie, obecna generacja Ryzen Threadripper 7000 została podzielona na dwie grupy: konsumenckie procesory o takiej samej nazwie oraz profesjonalne modele Ryzen Threadripper PRO 7000WX, które są przeznaczone m.in. dla gotowych stacji roboczych. Konsumenckie układy HEDT z linii Ryzen Threadripper 7000 oferowały odpowiednio: 24 rdzenie (Ryzen Threadripper 7960X), 32 rdzenie (Ryzen Threadripper 7970X) lub 64 rdzenie (Ryzen Threadripper 7980X), podczas gdy przykładowo modele z 16 rdzeniami (Ryzen Threadripper PRO 7955WX) lub z 96 rdzeniami (Ryzen Threadripper PRO 7995WX) oferowane były wyłącznie na rynek OEM. Możliwe, że w przypadku serii Ryzen Threadripper 9000, linia konsumencka zostanie poszerzona o owe dwie konfiguracje, dzięki czemu oferta byłaby bardziej zróżnicowana dla osób, które same chcą zbudować zestaw komputerowy oparty na tego typu układach.

Na stronie internetowej NBD pojawiły się kolejne wpisy dotyczące procesorów Ryzen Threadripper nowej generacji. Pierwszy z nich o oznaczeniu 100-000000725-41 dotyczy jednostki wyposażonej w 16 rdzeni. Drugi model ma kod 100-000001361-41 i mowa w tym wypadku o konstrukcji 96-rdzeniowej. Są to układy należące do serii Shimada Peak, co oznacza że mowa o najnowszych Threadripperach, opartych na mikroarchitekturze Zen 5. Manifest zdradza, że współczynnik TDP dla obu procesorów wynosi 350 W, a więc wskaźnik ten nie powinien ulec zmianie względem generacji Ryzen Threadripper 7000. Czy konsumencka linia procesorów HEDT od AMD faktycznie poszerzy się o modele z 16 oraz 96 rdzeniami, przekonamy się w 2025 roku, kiedy to Ryzen Threadripper 9000 trafi do sprzedaży.

