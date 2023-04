AMD Ryzen Embedded 5000 - premiera procesorów Zen 3 przeznaczonych do profesjonalnych zastosowań

Od premiery procesorów AMD Zen 3 minęło już niemal 2,5 roku, jednak wygląda na to, że układy te jeszcze długo będą znajdowały się w ofercie Czerwonych. Producent zaprezentował właśnie nową wersję tych chipów przeznaczonych głównie dla klientów sieciowych. Przed Wami "nowa" linia chipów Ryzen Embedded 5000, która składa się z czterech modeli. Najmocniejszy z nich oferuje 16 rdzeni, a więc tyle samo, co zwykły desktopowy chip dla konsumentów.

Układy Ryzen Embedded 5000 oparte są o dobrze nam znane matryce Vermeer. Chipy oferują 32 lub 64 MB pamięci cache L3, 24 linie PCIe 4.0, dwukanałową obsługę pamięci DDR4-3200 i TDP od 65 do 105 W.

Procesory AMD Ryzen Embedded 5000 są zbudowane w oparciu o architekturę Zen 3 i litografię 7 nm. Układy mają być dostępne w produkcji nawet przez pięć następnych lat (do 2028 roku). Zostały one opracowane z myślą o niezawodności, aby sprostać wyzwaniom wymaganym przez przedsiębiorstwa zajmujące się bezpieczeństwem i sieciami. Procesory oferują więc opcje dotyczące niezawodności, dostępności i łatwości serwisowania (RAS), a także obsługę profili ECC. "Seria AMD Ryzen Embedded 5000 zapewnia optymalną równowagę między mocą a wydajnością dla aplikacji, począwszy od niewielkich systemów wbudowanych, a skończywszy na systemach pamięci masowej, bezpieczeństwa i sieciowych, odpowiadając najszerszej grupie klientów i zastosowań” - powiedział Kevin Krewell, główny analityk TIRIAS Research w komunikacie prasowym AMD.

AMD Ryzen 5950E AMD Ryzen 5900E AMD Ryzen 5800E AMD Ryzen 5600E Architektura Zen 3 Rdzenie / wątki 16 / 32 12 / 24 8 / 16 6 / 12 Taktowanie bazowe 3,05 GHz 3,35 GHz 3,4 GHz 3,3 GHz Taktowanie Boost 3,4 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz 3,6 GHz TDP 105 W 105 W 65 - 100 W 65 W Pamięć cache 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB

Warto zauważyć, że modele Ryzen Embedded 5000 oparte są o dobrze nam znane matryce Vermeer. Chipy oferują 32 lub 64 MB pamięci cache L3, 24 linie PCIe 4.0, dwukanałową obsługę pamięci DDR4-3200 i TDP od 65 do 105 W. Wszystkie przeznaczone są na podstawkę AM4 i nie mają zintegrowanego układu graficznego. Debiut układów po takim czasie od premiery architektury Zen 3 może dziwić, jednak należy wziąć pod uwagę, że są to jednostki mające zapewnić maksymalną niezawodność, a więc pośpiech z ich premierą nie miał większego sensu. Nie bez znaczenia jest także fakt, że do tej pory zmagało się z zapewnieniem dostaw popularniejszych konsumenckich Ryzenów 5000 i serwerowych EPYC wykonanych w procesie TSMC 7 nm.

Źródło: Tom's Hardware