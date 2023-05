AMD Ryzen 7000 - znany overclocker przygotował własny układ chłodzenia. Można liczyć na bardzo dobrą wydajność

Dobre chłodzenie komponentów komputerowych jest niezbędne zwłaszcza w przypadku eksperymentów z podkręcaniem. Na rynku jest wiele rozwiązań tego typu, ale cechują się one zróżnicowaną wydajnością. Jeden ze znanych overclockerów postanowił przygotować chłodzenie dla procesorów AMD Ryzen 7000. Urządzenie odznacza się bardzo dobrymi parametrami i jest w stanie poradzić sobie z odprowadzaniem ciepła w najbardziej wymagających warunkach.

Overclocker der8auer przygotował własny system chłodzenia, który cechuje się bardzo dobrą wydajnością, nawet w przypadku podkręconych procesorów AMD z najwyższej półki cenowej.

Chłodzenie wodne opracowane przez niemieckiego overclockera der8auera nosi nazwę AM5 Mycro Direct-Die. Jego instalacja wymaga skalpowania procesora, więc nie jest to propozycja dla wszystkich użytkowników. Proces ma jednak poważne zalety, ponieważ blok wodny jest dzięki temu w bezpośrednim kontakcie z dwoma lub trzema chipletami znajdującymi się na procesorach AMD. To znacznie zwiększa efektywność chłodzenia. Częścią całego układu jest specjalny rozprowadzacz ciepła, instalowany na płycie głównej zamiast standardowego mechanizmu mocowania dla gniazda AM5. Jego powierzchnia jest precyzyjnie wyszlifowana diamentowo w takim stopniu, że można bez trudu dojrzeć w niej swoje odbicie. Ma też kształt dopasowany pod kątem optymalnego odprowadzania ciepła. Sam blok wyposażony został w podświetlanie RGB, ale będzie dostępny także w wersji bez niego.

Wydajność układu chłodzenia została przetestowana na przykładzie procesora AMD Ryzen 9 7900X, który został podkręcony do 5 GHz, przy napięciu 1,3 V. Standardowy system AIO 280 mm nie radził sobie najlepiej przy tych parametrach pracy CPU. Uzyskana temperatura przekraczała chwilami 90 °C. Przetestowano także ten sam układ chłodzenia, ale z użyciem specjalnego rozprowadzacza ciepła i ciekłego metalu zamiast standardowej pasty termoprzewodzącej. Już to pozwoliło znacząco obniżyć temperaturę. Dopiero jednak zastosowanie całości zestawu dało naprawdę imponujące rezultaty. Temperatura obniżyła się bowiem do około 63 °C.

Overclocker zaprezentował też ciekawą alternatywę dla osób, które nie chcą wykorzystywać ciekłego metalu. Ma nim być specjalny listek grafenu, choć przy jego zastosowaniu trzeba oczywiście liczyć się z nieco gorszą wydajnością całego układu chłodzenia. System der8auera będzie już wkrótce dostępny w sprzedaży w cenie około 140 euro za wersję z podświetlaniem RGB i około 100 euro bez niego. Testy dowodzą, że jest w stanie schłodzić procesor nawet w bardzo trudnych warunkach. Zapewne znajdzie też zastosowanie w niektórych standardowych konfiguracjach sprzętowych.

Źródło: YouTube, Tom's Hardware