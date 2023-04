AMD wydaje nowy kod AGESA dla procesorów Ryzenów 7000 X3D, który ma rozwiązać problemy jednostek, ale utrudni overclocking

Większość doniesień o wypaleniu płyt głównych i procesorów AMD Ryzen 7000 X3D pojawiło się od użytkowników płyt głównych marki ASUS i MSI. Firmy opublikowały oficjalne oświadczenia. Ustalono, że głównym winowajcą są profile EXPO i napięcia SoC CPU. Dlatego AMD postanowiło wypuścić nowy kod AGESA, który limituje napięcie dla układu SOC procesora. Niestety mimo zapewnień producenta może mieć to wpływ na overclocking pamięci RAM DDR5.

AMD wprowadzając najnowszy kod AGESA dla procesorów AMD Ryzen 7000 X3D zdecydowało się ograniczyć napięcie SOC do bezpiecznej wartości 1,3 V. Warto wspomnieć, że wiele profili EXPO dla pamięci RAM ustawiało ten parametr dużo wyżej celem zapewnienia dodatkowej stabilności. Okazuje się, że częstym zjawiskiem była praca układu SOC pod napięciem nawet w okolicach 1,4 V czy 1,45 V. Takie zakresy są bardzo ryzykowne dla jednostek z dodatkowym Cache 3D, ponieważ prowadzą do uszkodzenia mechanizmów zabezpieczających i powodują ekstremalny wzrost temperatury w chipie, który skutkuje uszkodzeniem procesora.

Wszyscy czołowi producenci płyt głównych już zastosowali nowy kod w swoich najnowszych BIOS-ach do płyt głównych. Niektórzy z nich nawet usunęli starsze wersje oprogramowania układowego, aby uniemożliwić obejście narzuconego limitu. Zauważyć można też, że wprowadzenie limitu dla napięcia układu SOC CPU może się odbić na overclockingu pamięci RAM. Gdyż między innymi właśnie ten parametr służył do stabilizacji wysokich częstotliwości pamięci. Niektórzy postulują nawet, że wybranie fabrycznych profili EXPO dla pamięci RAM DDR5 na płytach z nowym BIOS-em może okazać się niestabilne przez narzucony limit 1,3 V dla SOC. Choć według nas wydaje się być to zwykłym przewrażliwieniem użytkowników. Gdyż nawet w manualnym OC nie przekraczało się zazwyczaj bezpiecznej granicy 1,35 V dla układu SOC CPU.

