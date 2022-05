AMD Ryzen 7000 - próbka inżynieryjna procesora Zen 4 pojawiła się w sieci. Nowe informacje o mikroarchitekturze Zen 5 i Zen 6

Za kilka miesięcy zadebiutuje nowa generacja procesorów desktopowych od AMD - seria Ryzen 7000 to nowa generacja w pełnym tego wyrażenia znaczeniu. Otrzymamy przebudowaną mikroarchitekturę, nową podstawkę AM5 czy wsparcie wyłącznie dla pamięci DDR5. Tym samym nadchodzące układy Raphael mocno będą się odcinać od dotychczasowych procesorów Ryzen. W sieci, w jednym z benchmarków, pojawiła się próbka inżynieryjna nadchodzącego procesora AMD Zen 4. Ponadto Tom z kanału Moore's Law is Dead podzielił się szeregiem interesujących nowinek związanych nie tylko z procesorami Zen 4, ale także przyszłymi Zen 5 oraz Zen 6. Szykuje się silna mobilizacja producenta nie tylko w desktopowym sektorze, ale również w serwerowym oraz mobilnym.

W bazie Phoronix Test Suite (opublikowanej na OpenBenchmarking.org) pojawił się wpis dotyczący próbki inżynieryjnej procesora AMD Ryzen 7000. Jednostka o oznaczeniu AMD Eng Sample 100-000000666-20_Y może pochwalić się obecnością 8 fizycznych rdzeni z obsługą 16 wątków oraz wysokim zegarem sięgającym 5,2 GHz. Mowa zatem najpewniej o następcy procesora AMD Ryzen 7 5800X. Główną różnicą jest wspomniany zegar w Turbo, zauważalnie wyższy od dotychczasowych układów Ryzen 7. Procesor posiada także zintegrowany układ graficzny RDNA 2, odznaczający się taktowaniem rdzenia na poziomie 2000 MHz. Wpis z OpenBenchmarking kolejny raz potwierdza informacje o wprowadzeniu iGPU do nowej generacji desktopowych procesorów. Wyniki układu graficznego nie są zbyt wysokie - są zauważalnie niższe od rozwiązań opartych na architekturze AMD Vega czy Intel Xe-LP. Z drugiej strony w przypadku desktopowych procesorów, zadaniem iGPU nie ma być wysoka wydajność tylko możliwość obsługi pulpitu i najnowszych kodeków, gdy nie posiadamy karty graficznej.

Tymczasem Moore's Law is Dead opublikował szereg ciekawostek na temat nadchodzących procesorów. Architektura Zen 4, choć ma przynieść solidny wzrost wydajności (wyższy niż Zen 3), nie będzie taką rewolucją jak Zen 2 (w tamtym wypadku znacząco poprawiono nie tylko wydajność, ale także sprawność energetyczną). Bardzo duże zmiany przejdzie I/O, choć o tym wiemy już od dłuższego czasu. Na zmiany wpływają m.in. nowa podstawka, wykorzystanie kontrolera pamięci DDR5 czy magistrali PCIe 5.0. Użytkownik otrzyma także więcej linii PCIe do wykorzystania, aczkolwiek konkretne wartości nie zostały podane. Architektura Zen 4 ma podwoić ilość pamięci cache L2 na rdzeń względem Zen 3, jednak konfiguracja L3 pozostania niezmienna (4 MB). Wzrost IPC względem Zen 3 ma wynosić od 15 do 24%, a wzrost wydajności jednowątkowej ma sięgać 28-37%, oczywiście w zależności od danego programu czy gry. Podobny wzrost wydajności ma być widoczny w zastosowaniach wielowątkowych, choć tutaj bardziej jest to uzależnione od znacznie wyższych zegarów w trybie Turbo.

Według MLID, AMD najprawdopodobniej w pierwszej kolejności wprowadzi desktopowe procesory Ryzen 7000, oparte na architekturze Zen 4 a dopiero pod sam koniec roku pojawią się serwerowe układy EPYC Genoa z 96 rdzeniami. W pierwszym kwartale 2023 roku do oferty dojdą mobilne jednostki Dragon Range (16-rdzeniowe procesory Raphael zaoptymalizowane dla laptopów) oraz APU Phoenix z maksymalnie 8 rdzeniami Zen 4. Co ciekawe, Phoenix mają być przeznaczone głównie dla notebooków klasy premium, toteż w tańszych laptopach raczej ich nie spotkamy. Do połowy 2023 roku producent może (ale nie musi, premiera może zostać w międzyczasie przełożona na bardziej odległy termin) z kolei zamiar ujawnić procesory HEDT z nowej serii Storm Peak - będą to układy Ryzen Threadripper 7000 z maksymalnie 96 rdzeniami. Co nieco dowiedzieliśmy się także o serwerowych układach EPYC Bergamo. Rdzenie Zen 4c mają zachować wielowątkowość (mowa zatem o 128C/256T) czy 12-kanałowy kontroler DDR5. Rdzenie Zen 4c mają jednak mieć obcięty o połowę cache L3 oraz niższą wydajność w AVX-512. Architektura ta została przygotowana z myślą o wykonywaniu jednocześnie wielu różnych zadań w różnych programach, ale bez obciążania wszystkich wątków w 100% jednocześnie.

MLID ujawnił także co nieco na temat przyszłych planów firmy. Architektura Zen 5 ma być mocno przeorganizowana względem dotychczasowych iteracji Zen. Wszystkie zmiany wewnątrz rdzeni czy I/O mają wpłynąć mocno na wzrost wydajności pomimo tego, że taktowanie rdzeni nie ulegnie znaczącym zmian względem Zen 4. Mikroarchitektura Zen 5 jest przygotowywana zarówno z myślą o procesie TSMC N3 jak również TSMC N4P - to jaki proces finalnie zostanie użyty będzie uzależnione od tego, w jakim stopniu AMD będzie miało dostęp do procesu N3. Zen 5 powinien zadebiutować najpóźniej 15 miesięcy po premierze Zen 4. W najlepszym wypadku mowa o końcówce 2023 roku, w najgorszym - o pierwszej połowie 2024 roku. Serwerowe procesory EPYC Turin, oparte na Zen 5, mają przynieść heterogeniczną budowę opartą na osobnych płytkach obliczeniowych, co ma pozwolić na wprowadzenie do jednego układu jednostek CPU jak również GPU oraz osobnej pamięci (np. HBM). EPYC Turin będzie wyposażony w maksymalnie 256 rdzeni z obsługą 512 wątków przy TDP 600 W. Kolejna mikroarchitektura - Zen 6 - może pojawić się gdzieś w drugiej połowie 2025 roku.

Źródło: OpenBenchmarking, Moore's Law is Dead