AMD Ryzen 7 7800X3D ma być średnio 7% wydajniejszy w grach od Intel Core i9-13900K

Już za kilka dni do sprzedaży trafi chyba najbardziej oczekiwany procesor AMD, wykorzystujący zarówno mikroarchitekturę Zen 4 jak również technologię pakowania 3D V-Cache. Mowa oczywiście o AMD Ryzen 7 7800X3D, który zadebiutuje z ponad miesięcznym poślizgiem względem droższych modeli AMD Ryzen 9 7900X3D oraz Ryzen 9 7950X3D. Jako propozycja przygotowana ściśle do gier, Ryzen 7 7800X3D ma jednak szansę stać się najpopularniejszym modelem z całej serii 3D V-Cache w tej generacji. Do sieci przedostały się właśnie nowe materiały dotyczące wydajności procesora.

W sieci pojawiły się materiały AMD, które prezentują porównanie wydajności procesorów Ryzen 7 7800X3D oraz Intel Core i9-13900K w grach. Średnio nowy Ryzen z 3D V-Cache ma być 7% mocniejszy od układu Raptor Lake-S.

Portal VideoCardz opublikował fragment nowej prezentacji AMD, skupiającej się na wydajności procesora Ryzen 7 7800X3D oraz bezpośrednim porównaniu z Intel Core i9-13900K. To czy układ Zen 4 z 3D V-Cache i 8 rdzeniami będzie mocniejszy czy też słabszy od 24-rdzeniowego układu Intel Raptor Lake-S będzie uzależnione od konkretnych gier. Opublikowany poniższej slajd prezentuje zestaw przetestowanych gier w rozdzielczości Full HD i na wysokich ustawieniach graficznych. Niektóre, takie jak Horizon Zero Dawn, Total War: Three Kingdoms, DOTA 2, Shadow of the Tomb Raider czy F1 2021 mają zauważalnie zyskiwać przy wykorzystaniu dodatkowego stosu pamięci cache L3. Różnice sięgają wówczas od 17% (F1 2021) do bagatela 30% (Horizon) na korzyść AMD Ryzen 7 7800X3D.

Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 7950X Ryzen 9 7900X3D Ryzen 9 7900X Ryzen 7 7800X3D Ryzen 7 7700X Architektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Proces TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 16C/32T 16C/32T 12C/24T 12C/24T 8C/16T 8C/16T Zegar bazowy 4,2 GHz 4,5 GHz 4,4 GHz 4,7 GHz 4,2 GHz 4,5 GHz Zegar Turbo 5,7 GHz 5,7 GHz 5,6 GHz 5,6 GHz 5,0 GHz 5,4 GHz Cache L2 16 MB 16 MB 12 MB 12 MB 8 MB 8 MB Cache L3 128 MB 64 MB 128 MB 64 MB 96 MB 32 MB Cache L2 + L3 144 MB 80 MB 140 MB 76 MB 104 MB 40 MB Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz TDP 120 W 170 W 120 W 170 W 120 W 105 W Cena MSRP 699 USD 699 USD 599 USD 549 USD 449 USD 399 USD Data premiery Luty 2023 Wrzesień 2022 Luty 2023 Wrzesień 2022 06.04.2023 Wrzesień 2022

Po drugiej stronie barykady pojawią się również gry, w których AMD Ryzen 7 7800X3D będzie nieco wolniejszy od Intel Core i9-13900K. Mowa o takich grach jak Assassin's Creed Valhalla, Tiny Tina's Wonderland, Cyberpunk 2077, Rainbow Six Siege, Ashes of the Singularity oraz Counter Strike: Global Offensive. Różnice na korzyść Intela sięgają od 1% (AC: Valhalla) do 9% (CS:GO). Sumarycznie według AMD, nadchodzący układ Ryzen 7 7800X3D będzie średnio o 7% wydjaniejszy jednak od Intel Core i9-13900K. Procesor zadebiutuje na rynku już w najbliższy czwartek w cenie 449 dolarów.

Źródło: VideoCardz