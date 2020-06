AMD Ryzen 5 4400G - układ APU już przetestowany w 3DMark 11

Dotychczasowe procesory AMD Ryzen z wbudowanymi układami graficznymi należały raczej do niższej półki cenowej i były dobrą opcją dla osób, które chciały złożyć tani zestaw komputerowy nadający się do podstawowych czynności czy starszych i mało wymagających gier. Wszystko wskazuje jednak na to, że tegoroczna seria Renoir nieco zweryfikuje ten pogląd, bowiem tym razem będzie ona zawierać 8-rdzeniowy/16-wątkowy chip Ryzen 7 4700G. Ciekawie zapowiada się również 6-rdzeniowy/12-wątkowy układ Ryzen 5 4400G, który wydaje się być optymalnym wyborem w średniej półce. Procesor ten przetestowany został już w 3DMarku 11, przez co możemy zapoznać się z jego specyfikacją, jak i wstępną wydajnością.

Ryzen 5 4400G w 3DMarku spisuje się słabiej, niż moglibyśmy się spodziewać, ale wiele wskazuje na to, że testowana jednostka nie była jeszcze w ostatecznej formie.

Jak pokazuje poniższy screen, omawiany 6-rdzeniowiec z nadchodzącej rodziny Renoir będzie cechował się domyślnym taktowaniem na poziomie 3,7 GHz, jednak w trybie Boost będzie w stanie przyspieszyć do 4,3 GHz. Na pokładzie znajdzie się zapewne układ oparty na architekturze Vega, który ma pracować z zegarem do 1900 MHz, jednak nie wiemy o nim nic więcej (choć wcześniejsze przecieki mówiły o 7 jednostkach CU, co powinno przełożyć się na 448 procesorów strumieniowych). Nie poznaliśmy również współczynnika TDP.

Przejdźmy jeszcze do wyników, jakie osiągnął Ryzen 5 4400G. Chip w teście graficznym wyciągnął 4395 punktów, co stanowi zaledwie 9% przyrost wydajności względem iGPU zawartym w modelu Ryzen 5 3400G. Zaskakująco nisko prezentuje się również wynik physics score na poziomie 10241 punktów (słabiej od poprzednika), jednak podejrzewamy, że testowana jednostka nie była jeszcze w ostatecznej formie. Producent na pewno zdoła jeszcze poprawić rezultaty układu, aczkolwiek nadal nie wiemy, kiedy nastąpi jego debiut. Trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: @TUM_APISAK, TechPowerUp