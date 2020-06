Horizon Zero Dawn PC za darmo z procesorami AMD Ryzen 3000

Procesory AMD Ryzen 3000 cieszą się dużą popularnością i mogą pochwalić się dobrym stosunkiem wydajności do ceny. Producenci GPU i CPU w ostatnich latach często kusili potencjalnych klientów dodawanymi za darmo grami, zwłaszcza przy okazji dużych premier. Najwidoczniej Czerwoni uznali, że dodatkowa zachęta do zakupu wybranych Ryzenów z tej serii również nie zaszkodzi i podjęła współpracę z koncernem Sony Interactive Entertainment. Dzisiaj bowiem wystartowała promocja, w ramach której do wybranych Ryzenów z tej serii dołączana jest za darmo pecetowa wersja Horizon Zero Dawn. Gry, która pierwotnie ukazała się w lutym 2017 roku wyłącznie na konsoli PlayStation 4, ale zostanie przeniesiona na komputery osobiste latem 2020 roku.

Od 10 do 30 czerwca potrwa promocja na wybrane procesory AMD Ryzen z serii 3000, w ramach której dodawana będzie za darmo pecetowa wersja gry Horizon Zero Dawn, która ukaże się latem 2020 roku.

Promocja będzie obowiązywać w regionie EMEA, obejmującym państwa na terenie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki, a co za tym idzie – także w Polsce. Oferta jest ważna od dzisiaj do 30 czerwca 2020 roku włącznie. Zakup wybranego procesora AMD Ryzen 3000 w tym okresie będzie gwarantować dostęp do klucza, za pomocą którego będzie można przypisać grę Horizon Zero Dawn do swojego konta Steam. Pod warunkiem, że liczba dostępnych kodów nie zostanie uprzednio wyczerpana. Oto pełna lista procesorów, które zostały uwzględnione w promocji:

AMD Ryzen 9 3950X

AMD Ryzen 9 3900X

AMD Ryzen 7 3800X

AMD Ryzen 7 3700X

AMD Ryzen 5 3600X

AMD Ryzen 5 3600

Udział w promocji biorą następujące sklepy komputerowe: X-KOM, Morele.net, Komputronik, Proline, NTT i Sferis. W niektórych oferta jest już dostępna. Firma AMD poinformowała również o tym, że grę Horizon Zero Dawn należy aktywować nie później niż 30 lipca 2020 roku. Aktywacja musi nastąpić na komputerze wyposażonym w jeden z powyższych procesorów, a kod należy zrealizować na stronie AMD Rewards, gdzie trzeba połączyć się ze swoim kontem Steam. Niestety, data premiery pecetowej wersji produkcji studia Guerrilla Games wciąż nie jest znana.

Źródło: AMD