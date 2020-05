AMD Ryzen 4000G - nowe testy wydajności procesorów APU Renoir

Choć dopiero za kilka miesięcy zadebiutują procesory AMD Ryzen serii 4000, które będą wykorzystywały architekturę Zen 3, to przed tym jeszcze czeka nas premiera procesorów APU Renior dla komputerów stacjonarnych. Ostatnie były całkiem ciekawe, bowiem ujawniono listę siedmiu procesorów APU Renoir, które zostaną oficjalnie zaprezentowane już 16 czerwca. Wiemy także, że sklepowa premiera nowych układów odbędzie się 7 lipca. Nadchodzące jednostki będą wyposażone w maksymalnie 8 rdzeni oraz 16 wątków oraz zintegrowane układy graficzne oparte na architekturze Vega (Radeon Graphics). W bazie programu 3DMark pojawiło się całkiem sporo nowych testów, dzięki czemu możemy porównać wydajność zarówno z poprzednią generacją Picasso jak również z topowymi mobilnymi APU Renoir w postaci chociażby AMD Ryzen 9 4900HS.

W bazie benchmarku 3DMark Fire Strike pojawiły się nadchodzące procesory APU Renoir: AMD Ryzen 3 PRO 4200G, AMD Ryzen 5 PRO 4400G oraz AMD Ryzen 7 PRO 4700G.

W popularnym benchmarku 3DMark Fire Strike pojawiły się pierwsze testy wydajności nadchodzących procesorów APU AMD Renoir: 4-rdzeniowego i 8-wątkowego Ryzena 3 PRO 4200G, 6-rdzeniowego i 12-wątkowego Ryzena 5 PRO 4400G oraz flagowego, 8-rdzeniowego i 16-wątkowego Ryzena 7 PRO 4700G. Specyfikacja wszystkich procesorów APU znajduje się w poniższej tabeli. W testach procesorowych oczywiście najlepszy okazuje się Ryzen 7 PRO 4700G, który uzyskał blisko 23 400 punktów. Nieco gorzej w starciu z nim wypada mobilny procesor Ryzen 9 4900HS - przy takiej samej ilości rdzeni i wątków, ale z niższym TDP (35 W), APU uzyskało 21 289 punktów. Różnica pomiędzy obydwoma procesorami APU wynosi niecałe 10 procent.

Procesor AMD Ryzen 3 4200GE AMD Ryzen 3 PRO 4200G AMD Ryzen 5 4400GE AMD Ryzen 5 PRO 4400G AMD Ryzen 7 4700GE AMD Ryzen 7 PRO 4700G AMD Ryzen 7 4700G Rodzina Renoir Renoir Renoir Renoir Renoir Renoir Renoir Litografia 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Ilość rdzeni/wątków 4C/8T 4C/8T 6C/12T 6C/12T 8C/16T 8C/16T 8C/16T Taktowanie bazowe 3,5 GHz 3,8 GHz 3,3 GHz 3,7 GHz 3,1 GHz 3,6 GHz 3,6 GHz Taktowanie Turbo 4,1 GHz 4,1 GHz 4,2 GHz 4,3 GHz 4,3 GHz 4,4 GHz 4,4 GHz Ukłald graficzny Vega 6 Vega 6 Vega 7 Vega 7 Vega 8 Vega 8 Vega 8 TDP 35 W 65 W 35 W 65 W 35 W 65 W 65 W

AMD Ryzen 7 PRO 4700G okazał się także najlepszy w teście graficznym. Jest to zasługa zintegrowanego układu graficznego Radeon Graphics z 8 blokami Compute Units oraz taktowaniem wynoszącym 2100 MHz. W tym jednak wypadku różnica w stosunku do Ryzena 9 4900HS jest już dużo mniejsza i wynosi raptem 5,3% na korzyść desktopowego wariantu i to pomimo zauważalnie wyższego taktowania - 1750 MHz vs 2100 MHz. Co ciekawe, z testu wynika że zintegrowana Vega 6 w Ryzen 3 PRO 4200G jest nieco wydajniejsza od Vegi 8 taktowanej zegarem 1250 MHz, będącej częścią Ryzena 3 3200G, ale jednocześnie wypada nieco gorzej od tego samego iGPU, ale z dużo wyższym taktowaniem 1700 MHz. Tak czy inaczej pierwsze testy wskazują, że w przypadku wydajności iGPU otrzymamy tym razem pomniejszą ewolucję.

Źródło: VideoCardz, Twitter _rogame