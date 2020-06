AMD Ryzen 3 4300U - Procesor działa nawet bez chłodzenia

Czasy AMD Bulldozer to okres w historii Czerwonych, gdzie większość entuzjastów komputerowych określało ich procesory jako gorące, prądożerne i mało wydajne. Zwłaszcza w zestawieniu z konkurencyjnymi jednostkami Intel Core. Jednak Amerykanie zakasali rękawy, a my dostaliśmy w końcu szalenie udane procesory AMD Ryzen, które potrafią zawstydzić Niebieskich. Jeśli ktoś jeszcze miał do tej pory jakieś wątpliwości to dzisiaj je rozwiejemy. W sieci bowiem pojawił się film jak APU dla laptopów w postaci AMD Ryzen 3 4300U bez problemu nie tylko bootuje do systemu, ale obsługuje benchmarki bez założonego układu chłodzenia, odprowadzając ciepło poprzez laminat. Niemożliwe? A jednak!

Pozbawiony chłodzenia AMD Ryzen 3 4300U bez problemu radzi sobie zarówno z Crysisem, jak i 3DMarkiem oraz benchmarkiem Cinebench R15.

Użytkownik Twittera o pseudonimie FritzchensFritz, który specjalizuje się w zdjęciach CPU i GPU w podczerwieni, opublikował ciekawy film. Widzimy na nim jak 4-rdzeniowe i 4-wątkowe, laptopowe APU w postaci AMD Ryzen 3 4300U pracuje ze zdemontowanym układem chłodzenia. Laptop nie tylko uruchamia się i pozwala na załadowanie systemu, ale również bez problemu radzi sobie z syntetycznym obciążeniem. Oczywiście zegary układu są dość mocno obniżone, a same wyniki nie zachwycają. Jak to możliwe, zwłaszcza w przypadku mobilnego procesora pozbawionego odpromiennika ciepła? Cóż, na filmie poniżej wyraźnie widać, że ciepło odprowadzane jest przez laminat, do którego przymocowane jest AMD Ryzen 3 4300U.

The new #Renoir APU works pretty fine without any cooling solution pic.twitter.com/rtat3q8Kqr — Fritzchens Fritz (@FritzchensFritz) June 14, 2020

Jeśli chodzi o konkretne liczby to "nagi" AMD Ryzen 3 4300U osiąga tylko 1262 punktów dla CPU i 353 punktów dla GPU w benchmarku 3DMark Time Spy. W przypadku programu Cinebench R15 są to 124 punkty dla wydajności jednowątkowe i 327 punkty dla wydajności wielowątkowej. Zdecydowanie najciekawiej wygląda jednak test wbudowany w grze Crysis, z którym APU pozbawione chłodzenia radzi sobie bez problemu. Robi to tym większe wrażenie, że układ graficzny wyposażony w 5 CU znajduje się przecież również "w procesorze" i nie posiada coolera. Co prawda film FritzchensFritz to głównie ciekawostka, ale udowadniająca jednoznacznie, że o najnowszych procesorach AMD nie można mówić już, że są "gorące"...

Źródło: FritzchensFritz@Twitter