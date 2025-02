AMD Radeon RX 7650 GRE nie jest kolejnym układem wydanym z okazji Roku Królika. Skrót GRE oznacza tutaj... Great Radeon Edition

W ostatnim czasie firma AMD zaprezentowała kilka kart graficznych upamiętniających chiński Rok Królika (2023). Mowa tutaj oczywiście o modelach z dopiskiem GRE. Otrzymał go m.in. układ Radeon RX 7900 GRE, który po dziś dzień uchodzi za ciekawy model dla wymagających graczy. Co ciekawe, w ostatnich dniach zadebiutował kolejny produkt z omawianym oznaczeniem, czyli Radeon RX 7650 GRE, mimo, że Rok Królika jest już przecież dawno za nami. O co tu chodzi?

Jak wynika z wiadomości AMD dla chińskich mediów, GRE oznacza teraz... Great Radeon Edition. Trzeba przyznać, że w przypadku nowego Radeona RX 7650 GRE brzmi to akurat dosyć kuriozalnie.

Jak już wiemy, AMD Radeon RX 7650 GRE to karta graficzna RDNA 3 skierowana wyłącznie dla chińskich graczy. Pod względem technicznym produkt ten nie wyróżnia się niczym specjalnym - tak naprawdę jest to zwykły Radeon RX 7600 z nieco szybciej pracującym rdzeniem Navi 33. Interesująco przedstawia się jednak kwestia oznaczenia tego układu. W Chinach trwa już Rok Węża (dokładnie od 29 stycznia), ale Czerwoni najwyraźniej mocno przywiązali się do oznaczenia GRE. By jednak nie upamiętniać już bez większego powodu Roku Królika, wymyślono nowe rozwinięcie dla wspomnianego skrótu. Jak wynika z wiadomości AMD dla chińskich mediów, GRE oznacza teraz... Great Radeon Edition.

Radeon RX 7600 XT Radeon RX 7650 GRE Radeon RX 7600 Architektura RDNA 3 Rdzeń Navi 33 XT Navi 33 Navi 33 XL Procesory strumienujące 2048 Taktowanie Boost 2,76 GHz 2,69 GHz 2,62 GHz Pamięć VRAM 16 GB 8 GB Magistrala VRAM 128-bit Szybkość VRAM 18 Gb/s Przepustowość VRAM 288 GB/s Porty zasilania 2x 8pin 1x 8-pin TDP 190 W 170 W 165 W

Trzeba przyznać, że oznaczenie Great Radeon Edition (można tłumaczyć jako "Edycja Wielkiego/Wspaniałego Radeona") brzmi w tym przypadku dosyć kuriozalnie, bo akurat Radeon RX 7650 GRE wcale nie uchodzi za cud nowoczesnej techniki, a i samo rozwinięcie w nowej formie jest dosyć... mało skromne. Niektórzy internauci znaleźli już ciekawsze, choć nieco bardziej złośliwe oznaczenia, jak np. General Rubbish Edition czy Golden Ratio Edition. Może i Wy macie pomysły, co brzmiałoby w tym przypadku bardziej adekwatnie?

