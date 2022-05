AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT i RX 6650 XT - znamy już ceny oraz oficjalną wydajność odświeżonych kart graficznych RDNA 2

Wygląda na to, że po wielu tygodniach plotek i przecieków w końcu wszystko staje jasne w sprawie odświeżonych kart graficznych AMD Radeon RX 6X50 XT. Jak wiemy, nowe układy zaoferują nieco wyższe taktowania od dotychczasowych modeli, a także szybsze pamięci GDDR6. Można się domyśleć, że nie zapowiada to wydajnościowej rewolucji, jednak jak to wygląda w praktyce? Przekonujemy się o tym dopiero teraz. Serwis WCCFTech dotarł do oficjalnych wyników wydajności wszystkich nowych jednostek AMD. Choć o niespodziankach nie może być mowy, bo różnice względem poprzedników są nieznaczne, to jednak wielka szkoda, że oficjalne ceny sugerują coś całkiem innego....

Układy AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT i RX 6650 XT są kolejno o 100, 70 i 20 dolarów droższe od poprzedników. Nie mielibyśmy nic przeciwko, gdyby tylko różnice w specyfikacji i wydajności były bardziej zauważalne...

Wielu przewidywało, że nowe modele Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT i RX 6650 XT zastąpią dotychczasowe układy RX 6900 XT, RX 6700 XT i RX 6600 XT i zostaną zaoferowane w tych samych cenach. Niestety, AMD wysoko ceni sobie odświeżone jednostki. Jak widzimy na poniższym slajdzie, Radeon RX 6950 XT ma kosztować 1099 dolarów, Radeon RX 6750 XT - 549 dolarów, a Radeon RX 6650 XT - 399 dolarów. Nowe karty RDNA 2 są więc kolejno 100, 70 i 20 dolarów droższe od poprzedników. Nie mielibyśmy nic przeciwko, gdyby tylko różnice w specyfikacji i wydajności były bardziej zauważalne...

Poniżej znajdziecie wyniki wydajności nowych kart, które zostały przekazane przez samego producenta (takie informacje często zawarte są w poradnikach dla recenzentów). Według oficjalnych danych Radeon RX 6950 XT ogólnie jest 4% szybszy Radeona RX 6900 XT i jednocześnie o 11% szybszy od GeForce'a RTX 3090. Największy wzrost wydajności odnotowuje Radeon RX 6750 XT, który o 7% wyprzedza model RX 6700 XT i o 2% góruje nad GeForce RTX 3070. Najmniej okazale prezentuje się Radeon RX 6650 XT, który zaledwie o 2% przegania Radeona RX 6600 XT, jednocześnie zapewniając sobie 23% przewagę nad GeForce RTX 3060. Nie brzmi to wszystko zbyt okazale, zwłaszcza, że testy zapewne zostały przeprowadzone w taki sposób, by ukazać jak największą przewagę odświeżonych jednostek RDNA 2. Szczegóły znajdziecie poniżej. Przypominamy, że oficjalny debiut Radeonów RX 6X50 XT został przewidziany na 10 maja.

Radeon RX 6950 XT Radeon RX 6900 XT Radeon RX 6750 XT Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6650 XT Radeon RX 6600 XT Rdzeń Navi 21 XTXH Navi 21 XT Navi 22 XT Navi 22 XT Navi 23 XT Navi 23 XT Taktowania (game / boost) 2100 / 2310 MHz 2015 / 2250 MHz 2495 / 2600 MHz 2424 / 2581 MHz 2410 / 2635 MHz 2359 / 2589 MHz Pamięć 16 GB GDDR6 18 Gbps 16 GB GDDR6 16 Gbps 12 GB GDDR6 18 Gbps 12 GB GDDR6 16 Gbps 8 GB GDDR6 17,5 Gbps 8 GB GDDR6 16 Gbps TBP 335 W 300 W 250 W 230 W 180 W 160 W





Źródło: Wccftech, VideoCardz