AMD Radeon RX 6300 z cichą premierą? Najsłabszy przedstawiciel architektury RDNA 2 zauważony na portalu aukcyjnym

Chociaż karty graficzne AMD Radeon z serii RX 6000 należą do poprzedniej generacji, to bynajmniej nie oznacza braku nowych premier układów opartych o architekturę RDNA 2. Na chińskim portalu aukcyjnym w sprzedaży pojawił się bowiem AMD Radeon RX 6300 mający być przedstawicielem segmentu entry-level. Wątpliwe jest jednak, że nowe GPU nada się do czegoś więcej niż do zastosowań biurowych, w których wymagana jest większa ilość monitorów.

AMD Radeon RX 6300 to nie jest karta, na jaką czekali gracze. W zasadzie to nie jest karta, na jaką ktokolwiek czekał.

AMD w ramach architektury RDNA 2 zadbało o to, aby na rynku istniały także karty z niższego segmentu, stąd modele Radeon RX 6500 XT oraz Radeon RX 6400. Jak się okazuje, do oferty dołączy także, mający być nową propozycją z segmentu entry-level, Radeon RX 6300. Kiedy w kwietniu i maju zeszłego roku pojawiły się informacje o istnieniu tego układu graficznego i jego potencjalnej specyfikacji to wiele osób, również na łamach PurePC, zadawało pytanie o jego sensowność. Od tamtej pory temat ucichł. Okazuje się jednak, że karta istnieje. Na chińskim portalu aukcyjnym Goofish pojawiła się oferta sprzedaży zapomnianego GPU.

AMD Radeon RX 6300 posiada 512 lub 640 procesorów strumieniowych, aczkolwiek ich dokładna ilość nie jest póki co znana - dla porównania, dostępny od ponad roku zintegrowany układ Radeon 680M (RDNA 2) ma dwanaście bloków CU zawierających 768 procesorów strumieniowych. Potwierdzono natomiast taktowanie rdzenia karty, które wynosi 1512 MHz. Radeon RX 6300 został wyposażony w 2 GB pamięci GDDR6 o taktowaniu 2000 MHz (efektywna częstotliwość 16 Gbps), umieszczonej na 32-bitowej szynie, oraz prawdopodobnie posiada też 16 MB pamięci Infinity Cache. Karta posiada po jednym złączu HDMI i DisplayPort co pozwoli na podłączenie dwóch monitorów, a jej pobór mocy wynosi 32 W, więc energia pobierana poprzez magistralę PCIe 4.0 x4 w zupełności wystarczy do jej zasilenia. Cena układu Radeon RX 6300 wynosi 399 juanów, co daje około 255 złotych dla kursu w momencie pisania tego newsa. Nie wiadomo jednak czy karta ta pojawi się w oficjalnej dystrybucji w Polsce.

Źródło: WCCFTech, Twitter