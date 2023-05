AMD Radeon RX 5600 XT jest w stanie współpracować z 12 GB pamięci VRAM. Modyfikacja zakończyła się sukcesem

Na naszych łamach już wielokrotnie opisywaliśmy modyfikowane karty graficzne, na których udało się zainstalować dwa razy więcej pamięci VRAM. Co więcej, dzięki wytrwałej pracy entuzjastów układy te są w stanie działać prawidłowo i osiągać lepsze wyniki wydajności od standardowych wersji. Choć dotychczas widzieliśmy jedynie przerobione karty GeForce, to jednak okazuje się, że Radeony również są podatne na tego typu modyfikacje. Widać to właśnie na przykładzie modelu RX 5600 XT.

Aż chciałoby się, by Paulo Gomes masowo sprzedawał przerobione układy z podwojoną pamięcią VRAM. Wydaje się, że wśród niektórych graczy nawet takie modele cieszyłyby się większą popularnością od nadchodzących GeForce'ów RTX 4060 (Ti) czy innych wydajnych kart z 8 GB pamięci...

AMD Radeon RX 5600 XT to już nie najnowsza karta graficzna oparta na rdzeniu Navi 10 XLE i 6 GB pamięci GDDR6 (192-bit). Jej lata największej popularności są już za nami, jednak mimo to Paulo Gomes mający już na swoim koncie m.in. RTX-a 3070 z 16 GB VRAM wziął ją na warsztat i postanowił zainstalować na niej 12 GB pamięci VRAM. Na stół trafił model Red Dragon od firmy PowerColor, który domyślnie posiada zainstalowane moduły 1 GB Samsung 14 Gb/s. Jak się jednak okazuje, całość może działać z modułami 2 GB 16 Gb/s rozszerzającymi VRAM do 12 GB. Choć na potrzeby domyślnej specyfikacji układu należało obniżyć im taktowania, to jednak autor twierdzi, że w codziennym użytkowaniu powinny być w stanie pracować na pełnych obrotach.

Rzecz jasna opisywana modyfikacja nie byłaby możliwa bez użycia specjalnego BIOS-u. Na szczęście firmware udało się samodzielnie zmodyfikować dzięki nieujawnionym zmianom w HEX. Choć karta nie zadziałała od razu, to jednak ostatecznie została poprawnie rozpoznana i obsługuje oficjalną wersję sterowników. Co najważniejsze, w niektórych testach spisuje się wyraźnie lepiej od standardowej wersji Radeona RX 5600 XT. Cały proces modyfikacji Radeona znajdziecie w filmie zamieszczonym poniżej.

Źródło: Paulo Gomes, VideoCardz