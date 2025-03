AMD Radeon PRO W7600 oraz Radeon PRO W7500 - nowe karty graficzne RDNA 3 dla rynku profesjonalnego

W kwietniu firma AMD zaprezentowała pierwsze profesjonalne karty graficzne, oparte na architekturze RDNA 3. Były to modele Radeon PRO W7900 oraz Radeon PRO W7800, gdzie w obu wypadkach wykorzystano również rdzeń graficzny NAVI 31. W międzyczasie wyszły natomiast konsumenckie układy (zarówno w desktopach jak i notebookach) Radeon RX 7600(M). O ile nadal czekamy na kolejne karty, tym razem oparte na rdzeniu NAVI 32, tak w oczekiwaniu na nie producent zdecydował się pokazać kolejne karty dla rynku profesjonalnego.

AMD oficjalnie prezentuje kolejne karty dla rynku profesjonalnego - Radeon PRO W7600 oraz Radeon PRO W7500, oparte na architekturze RDNA 3.

W ten sposób powstały modele AMD Radeon PRO W7600 oraz Radeon PRO W7500, będące jednoslotowymi konstrukcjami. W obu wypadkach postawiono tym razem na znacznie tańsze karty, argumentując to tym, że tak zwany segment mid-range jest najpopularniejszym wyborem w kontekście profesjonalnych kart. AMD Radeon PRO W7600 wyceniono na 599 dolarów, a pozycjonuje się ją jak bezpośrednią konkurencję dla modelu NVIDIA RTX A2000 z 12 GB pamięci GDDR6 i w cenie 646 dolarów. Z kolei AMD Radeon PRO W7500 kosztuje 429 dolarów, a jej bezpośrednią konkurencją jest NVIDIA T1000 w kwocie 424 dolarów. Oba modele RDNA 3 trafią do oferty producenta jeszcze w tym kwartale roku.

Oba profesjonalne modele kart RDNA 3 bazują na rdzeniu graficznym NAVI 33, a ten z kolei wyprodukowano w litografii TSMC N6. Radeon PRO W7600 oferuje pełny chip z 32 blokami CU, 2048 procesorami FP32, 32 rdzeniami RT oraz 64 jednostkami AI Accelerators. Karta posiada 8 GB pamięci GDDR6 (18 Gbps) na 128-bitowej magistrali, a jej współczynnik TBP to 130 W. Z kolei AMD Radeon PRO W7500 posiada obcięty rdzeń NAVI 33 z 28 blokami CU, 1792 procesorów strumieniowych, 28 rdzeni RT oraz 56 jednostek do obliczeń AI. W tym wypadku również otrzymamy 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali (11 Gbps, a więc dużo bardziej energooszczędne kostki). Ze względu m.in. na użycie wolniejszych kości GDDR6, współczynnik TBP w tym wypadku wynosi zaledwie 70 W, a więc nie jest nawet potrzebne wpinanie dodatkowych wtyczek zasilających.

Obie karty pozycjonowane są jako wydajniejsze rozwiązania od poprzednika w postaci Radeona PRO W6600, opartego na architekturze RDNA 2. O ile teoretyczna moc obliczeniowa FP32 dla starszego układu wynosi 10 TFLOPS, tak dla Radeona PRO W7500 oraz Radeona PRO W7600 jest to już odpowiednio 12 oraz 20 TFLOPS. Mowa jednak wyłącznie o teoretycznej mocy FP32, bowiem w konkretnych zastosowaniach okazuje się, że Radeon PRO W7500 jest średnio o 17% słabszy od Radeona PRO W6600, z kolei Radeon PRO W7600 jest o niespełna 20% mocniejszy od poprzednika. Nowości są również lepiej wyposażone - znajdziemy tutaj nie tylko pełną obsługę kodeka AV1, ale również nowsze porty DisplayPort 2.1. Co ciekawe, najnowsze rozwiązania od AMD są również tańsze, bowiem Radeon PRO W6600 kosztował w momencie premiery dokładnie 699 dolarów. AMD w swoich materiałach przekonuje także, że nowe propozycje dla rynku profesjonalnego sprawdzą się lepiej od konkurencji (NVIDIA RTX A2000 12 GB oraz NVIDIA T1000) m.in. w projektowaniu 3D CAD (DS Solidworks, PTC Creo), wizualizacji (Epic Games Twinmotion), obróbce materiałów fotograficznych (Adobe After Effects) oraz wideo (Adobe Premiere Pro, Blackmagic DaVinci Resolve), a także w aplikacjach opartych na projektowaniu treści w 3D (Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max).

Źródło: AMD, PurePC