AMD Radeon Pro 5600M przetestowany, a wyniki są obiecujące

Zaprezentowany przed kilkoma dniami Radeon Pro 5600M to jedna z najciekawszych mobilnych premier ostatnich miesięcy. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to laptopowa wersja popularnego desktopowego Radeona RX 5600XT, po spojrzeniu w specyfikację okazuje się, że mamy do czynienia z zaskakująco mocnym układem. Na papierze zdecydowanie bliżej mu do Radeona RX 5700XT, a co więcej, na jego pokładzie znalazło się 8 GB pamięci HBM2. Nic więc dziwnego, że taka jednostka z miejsca zainteresowała wielu entuzjastów. Na szczęście na pierwsze wyniki wydajności tej karty nie trzeba było długo czekać - na kanale serwisu Max Tech opublikowany został test nowego Radeona.

Nowa karta AMD jest ogólnie o ok. 50% wydajniejsza od niższego w hierarchii Radeona Pro 5500M i wydaje się tylko nieznacznie ustępować układowi Vega 48, który w teście Geekbench 5 Metal okazał się być mocniejszy o ok. 13%.

Przypomnijmy specyfikację Radeona Pro 5600M. Jego rdzeń to układ Navi 12 wyposażony w 40 bloków CU, co przekłada się na 2560 procesorów strumieniowych. Całość pracuje z taktowaniem 1035 MHz. Resztę danych technicznych uzupełnia 8 GB pamięci HBM2 (zegar 1540 MHz), która zapewnia przepustowość rzędu 394 GB/s. TDP karty to tylko 50 W. Jak możecie zobaczyć na wykresach poniżej, nowe dzieło AMD spisuje się w testach syntetycznych wręcz imponująco. Karta jest ogólnie o ok. 50% wydajniejsza od niższego w hierarchii Radeona Pro 5500M i wydaje się tylko nieznacznie ustępować układowi Vega 48, który w teście Geekbench 5 Metal okazał się być mocniejszy o ok. 13% (jednostka ta stosowana jest w stacjonarnych komputerach 5K iMac).

Aż szkoda, że AMD Radeon Pro 5600M jest jednostką przeznaczoną wyłącznie dla komputerów Apple Macbook Pro 16, bo wiele osób z pewnością chętnie zobaczyłoby ją również w konstrukcjach innych producentów. Niestety, dopłata do wersji z opisywanym Radeonem będzie wynosić aż 4000 zł, a to oznacza, że przetestować będą mogli go tylko nieliczni. Musimy więc liczyć na to, że w późniejszym terminie Czerwoni udostępnioną grafikę również innym producentom. Zainteresowanych odsyłam do poniższej relacji z testu.

