AMD Navi 31 - poznaliśmy schemat blokowy nowego układu graficznego. Chip może osiągać taktowania na poziomie 3,0 GHz

Papierowa premiera kart graficznych AMD Radeon RX 7900 XTX i RX 7900 XT odpowiedziała nam na wiele pytań. Poznaliśmy specyfikację wyczekiwanych jednostek, ceny, a także ich przewidywaną wydajność. Z biegiem czasu do sieci wycieka jednak coraz więcej informacji na temat możliwości rdzenia Navi 31. Sporo zdradza nam schemat blokowy udostępniony przez serwis VideoCardz. Poniżej możecie zobaczyć dokładną budowę układu zasilającego nowe Radeony.

Wedle oficjalnej specyfikacji Radeon RX 7900 XTX ma rozpędzać się do 2,5 GHz, a RX 7900 XT do 2,4 GHz. Jak jednak pokazuje slajd, nic nie stoi na przeszkodzie, by karty graficzne pracowały z taktowaniami przekraczającymi nawet 3,0 GHz.

Procesor graficzny AMD Navi 31 to układ chipletowy z jednym układem GCD (Graphics Compute Die) wykonanym w litografii TSMC 5 nm i sześcioma matrycami pamięci podręcznej (MCD) wytworzonymi w procesie technologicznym TSMC 6 nm. Jak wiemy, chip wyposażony został w 96 MB pamięci podręcznej L3 (inaczej Infinity Cache), jednak do tej pory konfiguracja pamięci pozostałych poziomów była nieznana. Jak widać poniżej, na pokładzie mamy 3 MB pamięci L0 (wzrost o 240% względem Navi 21), 3 MB pamięci L1 (300% wzrost), 6 MB pamięci L2 (50% wzrost). Schemat przedstawia konkretnie układ sześciu procesorów cieniowania, z czego każdy dysponuje ośmioma podwójnymi jednostkami obliczeniowymi. Całość wyposażona jest w 6144 procesorów strumieniowych, a efektywna wydajność FP32 (dla pojedynczej precyzji) wynosi do 61 TFLOPS.

Mimo tego, że wedle oficjalnej specyfikacji Radeon RX 7900 XTX ma rozpędzać się do 2,5 GHz, a RX 7900 XT do 2,4 GHz, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by karty graficzne pracowały z taktowaniami przekraczającymi nawet 3,0 GHz (potwierdza to powyższy slajd). Możemy spodziewać się więc wielu niereferencyjnych wersji z firmowo podniesionymi zegarami. Premiera omawianych kart graficznych z rdzeniem Navi 31 odbędzie się już 13 grudnia. Liczymy, że do tego czasu poznamy autorskie warianty od partnerów AMD, które będą zdolne do pracy ze wskazaną powyżej częstotliwością.

GeForce RTX 4080 Radeon RX 7900 XT GeForce RTX 4090 Radeon RX 7900 XTX Architektura Ada Lovelace RDNA 3 Ada Lovelace RDNA 3 Układ graficzny AD103 NAVI 31 AD102 NAVI 31 Litografia TSMC 4N TSMC N5 (GCD)

TSMC N6 (MCD) TSMC 4N TSMC N5 (GCD)

TSMC N6 (MCD) Liczba tranzystorów 45,9 mld 58 mld 76,3 mld 58 mld Powierzchnia 378,6 mm² 300 mm² (GCD)

6x 37 mm² (MCD)

Łącznie 522 mm² 608 mm² 300 mm² (GCD)

6x 37 mm² (MCD)

Łącznie 522 mm² Bloki SM / CU 76 84 128 96 Jednostki SP 9728 5376 16384 6144 Jednostki ROP 112 192 176 192 Jednostki TMU 304 336 512 384 Jednostki RT 76 84 128 96 Jednostki Tensor / AI 304 168 512 192 Moc FP32 49 TFLOPS 52 TFLOPS 82,6 TFLOPS 61 TFLOPS Taktowanie bazowe 2210 MHz 1500 MHz 2230 MHz 1900 MHz Taktowanie Game - 2000 MHz - 2300 MHz Taktowanie Boost 2505 MHz 2400 MHz 2520 MHz 2500 MHz Pamięć VRAM 16 GB GDDR6X

22.5 Gbps 20 GB GDDR6

20 Gbps 24 GB GDDR6X

21 Gbps 24 GB GDDR6

20 Gbps Magistrala 256-bit 320-bit 384-bit 384-bit Przepustowość 720 GB/s 800 GB/s 1008 GB/s 960 GB/s Infinity Cache - 80 MB - 96 MB Magistrala PCIe PCIe 4.0 PCIe 4.0 (?) PCIe 4.0 PCIe 4.0 (?) Techniki upscalingu DLSS 2, DLSS 3 FSR, FSR 2, FSR 3 DLSS 2, DLSS 3 FSR, FSR 2, FSR 3 TDP 320 W 300 W 450 W 355 W Cena (oficjalna) 1199 USD 899 USD 1599 USD 999 USD Data premiery 16 listopada 2022 13 grudnia 2022 12 października 2022 13 grudnia 2022

