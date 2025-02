AMD Medusa Ridge, Medusa Point, Medusa Halo i Medusa Range - Wszystkie procesory Zen 6 mają korzystać ze wspólnego CCD

W tym roku nie przewidujemy żadnych dużych premier procesorów ze strony AMD, a przynajmniej nie takich należących do nowej generacji. Nadchodzące 12 miesięcy będzie się skupiać przede wszystkim na sprzedaży obecnych modeli Zen 5. Bez wątpienia jednak producent pracuje obecnie nad nową generacją, opartą na mikroarchitekturze Zen 6. W tym wypadku jednak premiera odbędzie się w przyszłym roku, podobnie jak w przypadku Intel Nova Lake. Nowe informacje wskazują, czego powinniśmy oczekiwać po serii Medusa, przynajmniej w kwestii budowy oraz procesu technologicznego.

Według nieoficjalnych informacji, wszystkie procesory Zen 6 - czy to desktopowe czy mobilne - mają korzystać ze wspólnych bloków CCD.

Według najnowszych informacji, pochodzących od kilku źródeł, nadchodząca generacja procesorów AMD Zen 6 może wprowadzić ujednolicenie w kontekście wykorzystywania bloków CCD z rdzeniami. Moore's Law is Dead opublikował w jednym z ostatnich materiałów zdjęcie prezentujące mobilny procesor Medusa Point z pojedynczym blokiem CCD. Na portalu X, użytkownik @HXL sugeruje z kolei, że jeden blok CCD może otrzymać do 12 rdzeni Zen 6. W Medusa Ridge (desktop) otrzymaliśmy zatem do 2 bloków CCD z maksymalnie 24 rdzeniami, podczas gdy APU Medusa Ridge miałoby jeden CCD i do 12 rdzeni Zen 6.

Indeed, 4 products (halo/range/DT/point1) should share the same N2 CCD. — TB-303 Devilfish (@TDevilfish) February 8, 2025

Kolejny informator - @TDevilfish - wskazuje natomiast, że AMD zamierza pójść jeszcze dalej i ujednolić CCD także na procesory Medusa Halo (następca Strix Halo) oraz Medusa Range (następca Fire Range). O ile nie jesteśmy zaskoczeni identyczną budową dla Medusa Ridge oraz Medusa Range (wszak to de facto te same procesory, tylko dla innych urządzeń), tak rozszerzenie tego ujednolicenia na APU jest już dużo bardziej ciekawe. Mogłoby to umożliwić chociażby szersze wprowadzenie 3D V-Cache czy powiększenie bazowej ilości cache L3. Ten sam użytkownik wskazał dodatkowo, że CCD dla Zen 6 będzie wyprodukowane w procesie TSMC N2. Czy informacje te się potwierdzą, dowiemy się zapewne w przyszłym roku.



Tak może wyglądać APU AMD Medusa Point (Zen 6)

Źródło: X @HXL, @TDevilfish, Moore's Law is Dead