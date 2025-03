AMD EPYC Milan - poszerzono ofertę starszych procesorów serwerowych o sześć modeli z różnych segmentów cenowych

Procesory AMD EPYC Milan zadebiutowały na rynku w marcu 2021 roku. Od tego czasu byliśmy świadkami premiery kolejnej generacji serwerowych jednostek, czyli CPU Genoa oraz Bergamo. Amerykańska firma nie porzuca jednak starszego sprzętu. Rodzina procesorów AMD EPYC trzeciej generacji doczekała się bowiem sześciu nowych modeli, które skierowane są do klientów biznesowych. Sprzęt tej generacji ma być oficjalnie dostępny na rynku aż do 2026 roku.

Procesory AMD EPYC Milan korzystają z mikroarchitektury Zen 3. Najpotężniejsza jednostka tego typu oferuje 64 rdzenie i obsługuje 128 wątków. Generacja ta wykorzystuje pamięć DDR4, co w przypadku części klientów jest poważną zaletą. Ceny takich modułów są ciągle zauważalnie niższe niż ceny DDR5. Jeśli dodamy do tego niższy koszt samych procesorów w porównaniu do najnowszej generacji sprzętu, to okaże się, że jednostki Milan wciąż są rozsądnym wyborem. Warto też pamiętać, że podmioty, które posiadają już dużą liczbę tych CPU nie zawsze są skore do przesiadki na nowszą generację. Bardziej prawdopodobne jest w takiej sytuacji dokupienie starszych procesorów.

Liczba rdzeni Taktowanie bazowe Taktowanie boost Cache L3 Liczba gniazd TDP Cena EPYC 7663P 56C/112T 2,0 GHz 3,5 GHz 256 MB 1P 240 W 3139 USD EPYC 7643P 48C/96T 2,3 GHz 3,6 GHz 256 MB 1P 225 W 2722 USD EPYC 7303P 16C/32T 2,4 GHz 3,4 GHz 64 MB 1P 130 W 594 USD EPYC 7303 16C/32T 2,4 GHz 3,4 GHz 64 MB 1P/2P 130 W 604 USD EPYC 7203P 8C/16T 2,8 GHz 3,4 GHz 64 MB 1P 120 W 338 USD EPYC 7203 8C/16T 2,8 GHz 3,4 GHz 64 MB 1P/2P 120 W 348 USD

AMD jest świadome tej sytuacji rynkowej. Dlatego w najbliższym czasie CPU z rodziny Milan nie znikną z rynku. Wręcz przeciwnie, dołączy do nich sześć nowych modeli. Będą to jednostki z 8, 16, 48 oraz 56 rdzeniami i taktowaniu bazowym od 2 GHz do 2,8 GHz. Procesory trafią oczywiście do różnych segmentów cenowych. Każdy chętny na zakup tej generacji sprzętu powinien znaleźć zatem coś dla siebie. Pierwotnie procesory Milan były pozycjonowane jako jednostki przeznaczone przede wszystkim dla serwerów chmurowych oraz systemów HPC. Obecnie są skierowane do bardziej budżetowych przedsięwzięć biznesowych, gdzie oprócz wydajności istotna jest także cena.

Źródło: Tom's Hardware, VideoCardz