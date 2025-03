AMD EPYC Embedded 9005 - premiera zaawansowanych procesorów do zastosowań przemysłowych i sieciowych

AMD zaprezentowało wysokowydajne procesory EPYC Embedded 9005, znane również pod nazwą kodową Embedded Turin. Układy te bazują na architekturze Zen 5 i Zen 5c, a ich konstrukcja została dostosowana do zastosowań przemysłowych, zaawansowanych sieci o wysokiej przepustowości oraz działania z frameworkami Yocto i DPDK/SPDK. Stanowią one bezpośrednią odpowiedź na niedawno debiutujące konkurencyjne jednostki Intel Xeon 6.

Premiera procesorów AMD EPYC Embedded 9005, przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, zaawansowanych sieci o wysokiej przepustowości oraz magazynów danych o dużej pojemności.

Procesory AMD EPYC Embedded 9005 wykorzystują gniazdo SP5, architekturę rdzeni Zen 5 i Zen 5c, a także proces litograficzny 3 nm i 4 nm firmy TSMC. Obsługują pamięć RAM DDR5 o taktowaniu do 6400 MT/s, dysponują magistralą danych PCIe 5.0 i wspierają interfejs o wysokiej przepustowości CXL 2.0 (Compute Express Link). Dostępnych będzie 17 różnych jednostek (SKU), oferujących od 8 do 192 rdzeni oraz pamięć cache L3 o pojemności od 64 MB do 384 MB (512 MB tylko dla EPYC Embedded 9755), zależną od liczby rdzeni. TDP procesorów wyniesie od 125 W do 500 W, w zależności od modelu. Pierwsze czternaście modeli będzie bazować na rdzeniach Zen 5, natomiast trzy warianty o największej liczbie rdzeni będą korzystać z architektury Zen 5c.

Czym zatem różnią się te jednostki od znanych nam serwerowych odpowiedników? Przede wszystkim zastosowaniem technologii dostosowanych do specjalistycznych środowisk, takich jak sieci o wysokiej przepustowości, magazyny danych o dużej pojemności oraz rozwiązania infrastrukturalne i przemysłowe. Dlatego procesory te objęte są 7-letnim wsparciem producenta i zaprojektowane z myślą o równie długim cyklu życia w projektach. Dodatkowo przechodzą testy pod kątem pracy w rozszerzonym zakresie temperatur oraz oferują technologie zwiększające dostępność systemu, takie jak Non-Transparent Bridge (NTB) czy mechanizmy ochrony danych podczas zaniku zasilania (DRAM Flush).

Jednostki AMD EPYC Embedded 9005 wykorzystują również podwójne uwierzytelnianie (Dual SPI) podczas uruchamiania, co zwiększa bezpieczeństwo platformy. Dodatkowo obsługują framework Yocto, umożliwiający tworzenie dostosowanych dystrybucji systemu Linux. Wspierają również frameworki DPDK (Data Plane Development Kit) oraz SPDK (Storage Performance Development Kit), które umożliwiają bezpośrednią obsługę sterowników w przestrzeni użytkownika, zwiększając wydajność w zastosowaniach sieciowych i pamięci masowej. Procesory te są objęte kwartalnymi aktualizacjami, poddawanymi szerokim testom walidacyjnym, co zapewnia ich stabilność i niezawodność w długoterminowym użytkowaniu. Rozwiązania te przekładają się na 1,6-krotnie wyższą przepustowość w rozwiązaniach sieciowych, w tym magazynach danych, oraz 1,3-krotnie lepszą energooszczędność przy wykonywaniu tych samych zadań względem poprzedniej generacji. Dodatkowo AMD podkreśla, że cała oferta wykazuje wysoką skalowalność, co pozwala klientom dobrać jednostki odpowiednie do ich potrzeb, zachowując równowagę między zapotrzebowaniem na moc obliczeniową, kosztami i zużyciem energii.

AMD przedstawiło również porównanie do konkurencyjnych jednostek Intel Xeon 6, gdzie nowe procesory AMD EPYC Embedded 9005 mają wykazywać o 1,3 razy wyższą przepustowość dla pojedynczego procesora, o 1,1 razy wyższą wydajność w przeliczeniu na jeden rdzeń (rdzenie Zen 5), o 1,3 razy lepszą energooszczędność (rdzenie Zen 5c) oraz o 1,2 razy lepszą wydajność w kryptografii. Dodatkowo oferują o 30% więcej rdzeni, choć porównanie dotyczy procesorów z rdzeniami Zen 5c. AMD jednak nie podało wydajności w zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją w porównaniu do Intela i istnieje ważny powód tego braku. Zaprezentowane procesory w systemach AI współpracują z akceleratorami AMD Instinct, które przejmują obliczenia, pozostawiając procesorom zadania związane z połączeniami i koordynacją. AMD jest również w trakcie wysyłania pierwszych chipów z serii EPYC Embedded 9005 do zainteresowanych podmiotów, w tym IBM oraz Cisco. Pełne dostawy procesorów do klientów mają rozpocząć się w drugim kwartale 2025 roku.

Źródło: AMD