AMD EPYC 4124P pobił rekord świata. Z taniego serwerowego procesora overclockerzy zrobili wydajnościowego potwora

Pod koniec maja 2024 roku firma AMD zaprezentowała serię opartych na architekturze Zen 4 procesorów EPYC 4004, które, mimo że były skierowane głównie do serwerów, to z powodzeniem miały się także sprawdzić w innych, bardziej konsumenckich rozwiązaniach. Co ważne - miała je cechować kompatybilność z podstawką AMD AM5. W ostatnich dniach kilka osób postanowiło sprawdzić, na co stać najtańszy wariant z tej serii i... przy okazji pobito nim rekord świata.

Najtańszy układ z serii AMD EPYC 4004 okazał się na tyle ciekawym wyborem do platformy AMD AM5, że udało się dzięki niemu pobić rekord świata w kategorii 4-rdzeniowych procesorów.

Najmocniejsze jednostki z serii AMD EPYC 4004 wyróżniały się 16 rdzeniami Zen 4, które mogły się rozpędzić do 5,7 GHz. Bohater tego newsa, a zarazem ostatnich wydarzeń, czyli AMD EPYC 4124P, nie jest tak imponujący pod względem swojej specyfikacji, ale mimo wszystko skrywa w sobie niemały potencjał. Procesor może pracować z częstotliwością do 5,1 GHz, natomiast okazuje się, że nie jest to jego limit. Wystarczy zaopatrzyć się w płytę główną z chipsetem AMD B650 lub X670 - a przynajmniej na to wskazują omawiane historie kilku użytkowników. Całkiem znani overclockerzy (osoby, które zajmują się podkręcaniem chipów) postanowili bowiem sprawdzić, jak poradzi sobie tytułowy układ w bardziej konsumenckich zastosowaniach i wykorzystali w tym celu takie płyty główne jak Gigabyte B650E AORUS TACHYON (użytkownik SERGMANN), czy też ASRock B650M-HDV/M.2 (użytkownik ObscureParadox).

AMD EPYC 4124P Architektura Zen 4 Litografia TSMC N5 + N6 Rdzenie / wątki 4C/8T Zegar bazowy 3,8 GHz Zegar Turbo 5,1 GHz Układ iGPU Radeon 610M (2 CU RDNA 2) Kontroler RAM DDR5 5200 MT/s Maks. obsługiwany RAM 192 GB (z ECC) 3D V-Cache Nie Cache L1 + L2 + L3 64 KB + 1 MB + 32 MB TDP 65 W

Nie tylko udało im się uruchomić procesor na modelach płyt głównych, które nie zapewniają jego wsparcia, ale również byli w stanie go znacząco podkręcić (do czego też nie został stworzony). Z bazowych 5,1 GHz dzięki użyciu ciekłego azotu udało się uzyskać taktowanie na każdym rdzeniu wynoszące 6,74 GHz (ObscureParadox). W benchmarku Geekbench 3.4.4 jednostka zakończyła test z wynikami: 10569 pkt (Single-Core) oraz 41399 pkt (Multi-Core). Na dedykowanej dla overclockingu stronie HWbot układ plasuje się teraz na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o 4-rdzeniowe procesory. Niektóre rezultaty możemy zobaczyć na poniższych zrzutach ekranu, natomiast po pełne wyniki z różnych testów musimy się udać pod ten adres.

Źródło: HWBoot, VideoCardz