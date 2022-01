Alienware Concept Nyx – graj na czym chcesz, kontynuuj granie na czym chcesz. Gamingowy serwer w sieci domowej

Plex to oprogramowanie, które pozwala streamować własne multimedia na każde, obsługiwane urządzenie audio-video. Za jego pomocą możemy zarządzać swoimi multimediami i mamy do nich dostęp z poziomu telewizora, komputera czy smartfona. Plex może działać zarówno na serwerze NAS, jak i w chmurze. Marka Alienware przedstawiła właśnie koncepcję na taki właśnie "plex", który dedykowany byłby grom. Innymi słowy - miałby to być serwer, który pozwoliłby na obsługę wszystkich naszych gier na dowolnym urządzeniu w obszarze zasięgu domowej sieci. Na tym funkcjonalność rozwiązania o nazwie Concept Nyx się jednak nie kończy.

Alienware Concept Nyx to trochę takie Steam Remote Play, jednak na większą skalę (nie ogranicza się tylko do Steama). Nie wiadomo jednak, czy pomysł w najbliższym czasie w ogóle ujrzy światło dzienne, choć brzmi nieźle.

Alienware Concept Nyx miałoby pozwalać nie tylko na uruchamianie naszych gier na dowolnym urządzeniu w zasięgu domowej sieci, ale także na kontynuowanie rozgrywki na urządzeniu innym, niż ją rozpoczynaliśmy. Scenariusz, że odpalamy grę na PC, by (gdy wzywa nas natura) kontynuować ją w łazience, a następnie dokończyć w salonie na telewizorze, to właśnie scenariusz, na który przygotowane ma być rozwiązanie Concept Nyx. Wszystko oczywiście z uwzględnieniem automatycznego zapisów gry, inaczej nie miałoby to sensu.

Kolejnym atutem takiego rozwiązania miałaby być możliwość odpalenia dwóch różnych gier na dwóch innych urządzeniach, a nawet dwóch gier na tym samym telewizorze (dzielenie obrazu). No i mielibyśmy także przewagę (mniejsze opóźnienia) w stosunku do usług takich jak NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia czy Microsoft xCloud, jako że wszystkie gry strumieniowane byłyby wprost z naszego domowego serwera, nie zaś z takiego, oddalonego o setki kilometrów. Tyle tylko, że w przypadku Concept Nyx wybrane gry zobowiązani jesteśmy pobierać. Koncept (jak sama nazwa wskazuje) pozostaje jednak póki co tylko w sferze projektu. Alienware nie zdradziło, z jakich podzespołów miałby być zbudowany taki NAS-Plex, ile miałby kosztować (pewnie niemało) oraz kiedy miałby pojawić się na rynku. Póki co pozostaje więc pomysłową ciekawostką.

