Aerocool Mirage Gold - W pełni modularne zasilacze z certyfikatem 80 PLUS Gold, podświetleniem RGB LED i efektem nieskończoności

Czym charakteryzuje się dobry zasilacz komputerowy? Wysoką sprawnością oraz porządnym wnętrzem, które będzie zapewniać długotrwałą i stabilną pracę. Dla wielu konsumentów liczy się również kultura pracy i cena, zaś posiadacze małych obudów lub fani porządku w okablowaniu docenią też modularne przewody. A co... z wyglądem? Ta cecha również zdaje się zyskiwać na znaczeniu wraz z popularyzacją obudów z oknem. Najwyraźniej zauważyła to firma Aerocool, która wypuściła właśnie serię zasilaczy Mirage Gold. Jej cechą szczególną jest kolorowe podświetlenie ledowe wraz z efektem nieskończoności. Pamiętano jednak też o wysokiej sprawności przekraczającej 90% i potwierdzonej stosownym certyfikatem.

Rodzina zasilaczy Aerocool Mirage Gold zaoferuje modele o mocy 650, 750 oraz 850 W. Do wyboru będą zwykłe oraz w pełni modularne jednostki.

Aerocool Mirage Gold to nowa rodzina zasilaczy, w skład której wchodzą jednostki o mocy 650, 750 oraz 850 W. Mamy tutaj do czynienia z pojedynczą linią +12 V (kolejno do 54 A; do 62 A; do 70 A), przetwornikami DC-DC, aktywnym systemem PFC oraz głównymi japońskimi kondensatorami 105°C. Nie mogło też zabraknąć popularnych zabezpieczeń jak OVP, UVP, OPP, SCP czy OCP. Wszystko to przekłada się na niskie tętnienia napięć oraz wysoką sprawność przekraczającą 90% i potwierdzoną uznanym certyfikatem 80 PLUS Gold.

Wnętrze opisywanych zasilaczy chłodzone jest przez cichy wentylator 120-milimetrowy. Aż do 50% obciążenia jednostki producent deklaruje poziom głośności nie przekraczający 10 dB(A). Zastosowane okablowanie to czarne wiązki taśmowe, użytkownik ma do wyboru dwie serie Aerocool Mirage Gold - klasyczną oraz w pełni modularną. Rodzaj i ilość wtyczek zależy od wybranej mocy zasilacza. Sugerowane ceny nie zostały podane przez Tajwańczyków, ale nie powinno być przesadnie drogo. Chociaż podświetlenie RGB LED z pewnością podniesie cenę.

Źródło: Aerocool