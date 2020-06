Acer Swift 5 z Intel Tiger Lake-U będzie dostępny już w lipcu

W ostatnich tygodniach pojawiło się sporo informacji na temat procesorów Intel Tiger Lake-U, które należą do 11 generacji układów Core. Raptem 2 dni temu Intel chwalił się obecnymi możliwościami układów graficznych Xe Graphics, które będą częścią procesorów Tiger Lake-U. Patrząc na wydajność w grze Battlefield V spodziewamy się istotnego postępu w porównaniu do iGPU 10 generacji Intel Ice Lake. Tymczasem jeden z holenderskich sklepów ujawnił datę premiery jednego z laptopów, które będą wykorzystywać procesory Tiger Lake-U. Mowa o nowym wariancie popularnego ultrabooka Acer Swift 5, który być może oficjalnie zaprezentowany zostanie już 23 czerwca podczas konferencji online next@acer, która będzie transmitowana przez producenta prosto z Tajpej.

W jednym z holenderskich sklepów pojawiły się pre-ordery na laptopy Acer Swift 5 z procesorami Intel Tiger Lake-U. Dostępność planowana jest na 27 lipca, co oznacza, że i prezentacja 11 generacji odbędzie się w lipcu.

Według jednego z holenderskich sklepów, Acer przymierza się do wprowadzenia na rynek nowej wersji swojego sztandarowego ultrabooka w postaci Acer Swift 5. Sprzęt ma być dostępny z procesorami Intel Core i5-1135G7 oraz Intel Core i7-1165G7. Obie jednostki należą do 11 generacji Tiger Lake-U. Dostępność spodziewana jest od 27 lipca, co oznacza, że oficjalna prezentacja procesorów może nastąpić już na początku lipca, najpóźniej do połowy miesiąca. Oba układy Tiger Lake-U cechują się obecnością 4 fizycznych rdzeni oraz 8 wątków, a także mocniejszego układu graficznego Xe Graphics z 96 jednostkami EU i 768 procesorami strumieniowymi. Całość będzie miała współczynnik TDP na poziomie 28 W.

W przypadku wariantu z Intel Core i5-1135G7 cena wynosi 1130 euro z podatkiem VAT (21%) - urządzenie posiada dodatkowo 16 GB RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. W przeliczeniu na złotówki daje to nam około 5000 złotych. Wariant z Intel Core i7-1165G7 wyposażony został także w 16 GB RAM oraz dysk SSD o pojemności 1 TB. Cena w tym wypadku wynosi około 1380 euro, co daje mniej więcej 6000 złotych. W obu przypadkach zainstalowany został system Microsoft Windows 10 Professional. Spodziewamy się, że w najbliższych tygodniach będą ujawniane kolejne nowości wykorzystujące 11 generację procesorów Intel Tiger Lake-U.

Źródło: VideoCardz