Acer Predator Helios 18, Predator Helios Neo 18 oraz Nitro 17 - laptopy do gier z Intel Raptor Lake-HX Refresh i GeForce RTX 4000

CES 2024 to także doskonała okazja do prezentacji laptopów gamingowych. Firma Acer przedstawiła swoje nowości z tej kategorii. Jest to w większości sprzęt z górnej półki, wyposażony w procesory Raptor Lake-HX Refresh i mobilne układy graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX 4000. Wśród nich znajdują się między innymi notebooki Acer Predator Helios 18, Predator Helios Neo 18 oraz Nitro 17. Sprzęt obsłuży wszystkie współczesne gry w zadowalającej liczbie FPS-ów.

Najlepszą specyfikacją spośród z zaprezentowanych laptopów gamingowych cechuje się Acer Predator Helios 18. Notebook został wyposażony w topowy procesor Intel Core i9-14900HX oraz dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090, w wersji przeznaczonej dla laptopów. Sprzęt obsługuje do 32 GB RAM DDR5 5600 MHz i wspiera nośniki SSD PCIe 4.0 NVMe o maksymalnej pojemności 4 TB. Ma też wysokiej jakości 16-calowy ekran Mini LED z matrycą IPS, który pracuje w rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i charakteryzuje się częstotliwością odświeżania aż 250 Hz. Jasność wyświetlacza osiąga poziom 1000 nitów. Ekran cechuje się też 100% pokryciem kolorów DCI-P3. System chłodzenia składa się z dwóch wentylatorów AeroBlade 5. Ciekawostką jest obecność ciekłego metalu zamiast standardowej pasty termoprzewodzącej, co z pewnością pozytywnie wpłynie na temperatury pracy urządzenia. Predator Helios 18 to także podświetlenie RGB, które można znaleźć między innymi w miejscu logo serii i pod klawiaturą. Notebook wykorzystuje także potrójny układ mikrofonów Acer PurifiedVoice 2.0 ze wspomaganą AI funkcją redukcji szumów. Sztuczna inteligencja jest także wykorzystywana w przypadku przetwarzania obrazu z kamery. Zbliżoną specyfikacją charakteryzuje się notebook Acer Predator Helios 16. Podstawowa różnica to słabszy układ graficzny, czyli maksymalnie NVIDIA GeForce RTX 4080 w wersji dla laptopów i mniejszy, 16-calowy ekran, jednak o tych samych parametrach pracy. Cena Predatora Helios 18 będzie zaczynała się od 3999 euro, zaś Predatora Helios 16 od 2799 euro.

Acer Predator Helios 18 Acer Predator Helios 16 Procesor Do Intel Core i9-14900HX

(Raptor Lake-HX Refresh)

24C/32T Do Intel Core i9-14900HX

(Raptor Lake-HX Refresh)

24C/32T Zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770 Dedykowany układ graficzny Do NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

16 GB GDDR6 Do NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU

12 GB GDDR6 Pamięć RAM Do 32 GB DDR5 5600 MHz

Dual Channel, 2x SO-DIMM Do 32 GB DDR5 5600 MHz

Dual Channel, 2x SO-DIMM Magazyn danych M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, do 4 TB M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, do 4 TB Ekran 18" Mini LED IPS 2560 x 1600

16:10, 100% DCI-P3, 250 Hz, do 1000 nitów 16" Mini LED IPS 2560 x 1600

16:10, 100% DCI-P3, 250 Hz, do 1000 nitów Złącza 2 x USB-C (Thunderbolt 4)

1 x czytnik kart pamięci MicroSD

brak informacji o pozostałych złączach 2 x USB-C (Thunderbolt 4)

1 x czytnik kart pamięci MicroSD

brak informacji o pozostałych złączach Łączność Killer DoubleShot Pro

Killer Wi-Fi 7 1750xi

Ethernet E3100G

Bluetooth (brak szczegółów) Killer DoubleShot Pro

Killer Wi-Fi 7 1750xi

Ethernet E3100G

Bluetooth (brak szczegółów) Akumulator 90 Wh, z funkcją szybkiego ładowania 90 Wh, z funkcją szybkiego ładowania Cena Od 3999 euro Od 2799 euro

Acer Predator Helios Neo 18 Acer Predator Helios Neo 16 Procesor Do Intel Core i9-14900HX

(Raptor Lake-HX Refresh)

24C/32T Do Intel Core i9-14900HX

(Raptor Lake-HX Refresh)

24C/32T Zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770 Dedykowany układ graficzny Do NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU,

8 GB GDDR6 Do NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU,

8 GB GDDR6 Pamięć RAM Do 32 GB DDR5 5600 MHz

Dual Channel, 2x SO-DIMM Do 32 GB DDR5 5600 MHz

Dual Channel, 2x SO-DIMM Magazyn danych M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, do 2 TB M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, do 2 TB Ekran 18" IPS 2560 x 1600

16:10, 100% DCI-P3, 240 Hz 16" IPS 2560 x 1600

16:10, 100% DCI-P3, 240 Hz Złącza 2 x USB-C (Thunderbolt 4)

1 x czytnik MicroSD

1 x HDMI 2.1 2 x USB-C (Thunderbolt 4)

1 x czytnik MicroSD

1 x HDMI 2.1 Łączność Killer DoubleShot Pro

Brak informacji o pozostałych modułach Killer DoubleShot Pro

Brak informacji o pozostałych modułach Akumulator b.d. b.d. Cena Od 2199 euro Od 1699 euro

Acer Nitro 17 Procesor Intel Core i7-14700HX

(Raptor Lake-HX Refresh)

20C/28T Zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 770 Dedykowany układ graficzny Do NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU,

8 GB GDDR6 Pamięć RAM Do 32 GB DDR5 Magazyn danych M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, do 2 TB Ekran 17,3" 2560 x 1440

16:9, 100% DCI-P3, 165 Hz Łączność Killer DoubleShot Pro,

Wi-Fi 6E Akumulator b.d. Cena b.d.

Acer Predator Helios 18

Acer Predator Helios 16

Nieco mniej wydajne będą laptopy Acer Predator Helios Neo 18 oraz Predator Helios Neo 16. Bazą dla najlepszych wariantów są procesory Intel Core i9-14900HX. Zastosowano także układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070 w wersji dla notebooków. Także tutaj maksymalna wspierana ilość pamięci to 32 GB DDR5 5600 MHz. Można także liczyć na 18-calowy lub 16-calowy ekran z matrycą IPS, który pracuje w rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, z częstotliwością odświeżania 240 Hz. Wyświetlacz obsługuje technologię NVIDIA G-SYNC. Mniejsza niż w droższych modelach jest jednak pojemność wspieranych nośników SSD PCIe 4.0 NVMe. Wynosi ona do 2 TB. Także w tym przypadku zastosowano wentylatory AeroBlade 5 oraz ciekły metal. Obecne jest także oczywiście podświetlenie RGB. Na szczególną uwagę zasługuje czterostrefowe podświetlenie klawiatury. Ta seria laptopów cechuje się znacznie niższą ceną. W przypadku modelu Predator Helios Neo 18 będzie zaczynała się od 2199 euro. Predator Helios Neo 16 to koszt przynajmniej 1699 euro.

Acer Predator Helios Neo 18

Acer Predator Helios Neo 16

Warto odnotować, że Acer wprowadzi na rynek też nową wersję gamingowego notebooka Acer Nitro 17, ale prawdopodobnie nie trafi on na razie na polski rynek i mamy na jego temat aktualnie ograniczone informacje. Wiadomo, że w najlepszym wariancie wyposażony został w procesor Intel Core i7-14700HX oraz mobilny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4060. Urządzenie posiada też 17,3-calowy ekran o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i częstotliwości odświeżania 165 Hz, z obsługą technologii NVIDIA G-SYNC. Łączna wspierana ilość pamięci RAM DDR5 to 32 GB. Urządzenie obsługuje także nośniki SSD PCIe 4.0 NVMe o pojemności do 2 TB.

Źródło: Acer, PurePC