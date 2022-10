Acer Predator BiFrost Intel ARC A770 OC - niereferencyjna karta graficzna pojawiła się w sprzedaży na Tajwanie

Dwa dni temu oficjalnie do oferty Intela dołączyły dwie desktopowe karty graficzne: ARC A770 oraz ARC A750. Oba modele w referencyjnych projektach pojawiły się już nawet w Polsce (dzięki sklepowi Komputronik). Pomimo problemów ze sterownikami, karty pozostają obiektem zainteresowania - co ciekawe model ARC A770 Limited Edition w Komputroniku (przynajmniej na razie) został już wyprzedany. Do oferty pomału dołączają kolejne wersje autorskie - ciekawy projekt pokazuje Acer i jak wskazuje tajwańska witryna producenta, karta ta będzie do kupienia jako osobny produkt a nie część gotowego zestawu PC.

Wygląda na to, że karta graficzna Acer Predator BiFrost Intel ARC A770 OC nie będzie zarezerwowana wyłącznie do gotowych zestawów komputerowych producenta. Karta pojawiła się bowiem w sprzedaży na Tajwanie.

Wprowadzając swój pierwszy, autorski model karty graficznej, Acer przygotował coś odmiennego od tego, co zazwyczaj widzimy w niereferencyjnych konstrukcjach kart graficznych. Acer Predator BiFrost Intel ARC A770 OC (szykowana nazwa, nie da się ukryć) wykorzystuje chłodzenie składające się m.in. z dwóch wentylatorów. Pierwszy to klasyczne rozwiązanie FrostBlade 2.0 o średnicy 92 mm i z pełnym podświetleniem RGB. Drugi wentylator to z kolei AeroBlade 3D - nazwa powinna być znajoma wszystkim osobom, które interesują się notebookami Predator tej samej marki. Używane są tam wentylatory przygotowane w tej samej technologii. Witryna Acera podaje, że domyślne TDP karty wynosi 240 W (jest więc nieco większe od oficjalnej specyfikacji Intela, gdzie podawane jest 225 W), z kolei po OC wzrasta do 280 W.

Większy power limit wymaga również nieco bardziej rozbudowanego zasilania, w tym wypadku mowa o dwóch 8-pinowych wtyczkach. Taktowanie rdzenia graficznego domyślnie wynosi 2200 MHz, z kolei w trybie OC sięga 2450 MHz. Na śledziu znajdziemy cztery wyjścia wideo: 3x DisplayPort 2.0 oraz jeden HDMI 2.1. Karta zajmuje dwa sloty (nie jest więc przesadnie gruba), a jej wymiary to odpowiednio 267 x 117,75 mm. Acer Predator BiFrost Intel ARC A770 OC dostępny jest na tajwańskiej stronie producenta w cenie 12,900 dolarów tajwańskich, co odpowiada kwocie 404 dolarów.

