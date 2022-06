16 urodziny PurePC - Konkurs z nagrodami, test niespodzianka, system reputacji i zamiany w redakcji

Mamy 6 czerwca 2022 roku, wybiła godzina 6:06 na zegarku, rozpoczynamy więc świętowanie! PurePC.pl skończyło właśnie 16 lat, dlatego chcemy się z Wami podzielić kilkoma informacjami, garścią przemyśleń oraz zaprosić do udziału w rocznicowym konkursie. A skoro pytacie - trzymamy się bardzo dobrze, najbliższe miesiące zapowiadają się pracowicie, szykujemy również mniejsze i większe zmiany w serwisie. Wszystkiego dowiecie się poniżej...

PurePC obchodzi 16 urodziny, więc przygotowaliśmy sporo atrakcji. Jest konkurs z nagrodami, wspominkowy test i kilka ogłoszeń parafialnych.

Pierwsze i najważniejsze ogłoszenie - startuje urodzinowy konkurs z prawie 50 nagrodami rzeczowymi! Wszystkie szczegóły rocznicowej zabawy znajdziecie pod TYM LINKIEM. Nagród zorganizowaliśmy naprawdę pokaźną ilość, pytania są czysto kurtuazyjne, dlatego zdecydowanie warto skorzystać z nadarzającej się okazji. Następna tego rodzaju inicjatywa konkursowa będzie prawdopodobnie dopiero podczas 18-lecia portalu. Życzymy wszystkim powodzenia

Żeby w odpowiedni sposób uhonorować naszą skromną rocznicę, przygotowałem również specjalną publikację - Test procesorów Intel Core i7-2600K vs AMD FX-8150. Który lepiej przetrwał próbę czasu? Kultowy Sandy Bridge czy Bulldozer? Pomysł na porównanie weteranów chodził za mną od bardzo dawna, a ponieważ mamy w redakcji obydwie platformy sprzętowe, nareszcie udało się artykuł sfinalizować. Mam nadzieję, że złapiecie sentymentalny nastrój.

Nowy system reputacji w praktyce

W 2015 roku wprowadziliśmy możliwość przydzielania plusów i minusów pod komentarzami. Dzisiaj uruchamiamy system reputacji, bazujący na sumie punktów zebranych od tamtego czasu. Pod awatarem użytkownika i napisem "Reputacja" znajdziecie liczbę XYZ, określającą jego ocenę oczami społeczności. Kolor zielony to bilans pozytywny, kolor czerwony to negatywny. Jeszcze jedno - gdy klikniecie w awatar użytkownika w zakładce "Profil" znajdziecie rangę przyznawaną po przekroczeniu określonej ilości punktów. I już wiecie z kim rozmawiacie.

Z początkiem czerwca szeregi naszej redakcji opuścił Marcin Karbowiak, odpowiedzialny w głównej mierze za segment urządzeń mobilnych. Jak obiecywałem - pracowaliśmy nad polepszeniem pewnych aspektów, jednak ostatecznie nie osiągnęliśmy satysfakcjonującego porozumienia. Tymczasowo kompetencje Marcina przejmie Ewelina, a procedura pomiarowa zostanie uzupełniona o elementy, których brakowało w testach (w granicach rozsądku).

Dwóch takich, zarządzających w PurePC. Sebastian Oktaba i Rafał Romański

Od dnia dzisiejszego dokonujemy również niewielkich lecz znaczących zmian w formacie aktualności. Newsy mają być bowiem krótsze i bardziej treściwe, co dotyczy zwłaszcza tematów wykorzystujących strzępy informacji. Poza tym, specyfikacje techniczne produktów będą od teraz przedstawiane w formie tabeli, która powinna uwzględniać modele zbliżone lub konkurencyjne. Wszystko dla lepszego punktu odniesienia i zasady - mniej znaków, więcej treści.

Jeśli chodzi o ogólny charakter portalu, to żadnych zmian nie przewidujemy - pozostajemy przede wszystkim sprzętowi oraz gamingowi. Oczywiście, widzimy że większość serwisów technologicznych, skręciła w kierunku tematów kosmicznych, samochodowych, wojskowych czy gospodarczych. Pozostajemy jednak wierni naszemu rodowodowi. PurePC nie szuka zasięgów w tematach okrężnych, aby sztucznie pompować miejsce w rankingach oglądalności dla klientów i się tym chwalić. Najważniejsze pozostaję więc recenzje sprzętu komputerowego.

Czas na chłodną kalkulację...

Odnośnie powyższego, to zwyczajnie nie potrzebujemy zapychaczy, ponieważ najbliższe miesiące, a nawet lata zapowiadają się bardzo ciekawie. Niedługo zadebiutują przecież karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000, AMD Radeon RX 7000 i długo wyczekiwane Intel ARC. Podobnie wygląda sytuacja na rynku procesorów, bo wielkimi krokami zbliżają się architektury Zen4 i Raptor Lake. Pojawią się również nośniki PCI-E Gen5, szybsze pamięci DDR5 czy zatrzęsienie gier komputerowych wymagających przetestowania (oby S.T.A.L.K.E.R. 2 itp.).

Powoli przygotowujemy się również do wymiany szaty graficznej strony, co pociągnie automatycznie modyfikacje w szablonach niektórych publikacji. Spokojnie - procedury testowe skromniejsze nie będą, aczkolwiek warstwa opisowa docelowo powinna być bardziej zwięzła. Planujemy także szereg innych, ciekawych funkcjonalności na portalu, a szczegółami podzielimy się niebawem. W przyszłość patrzymy bardzo optymistycznie, licząc już miesiące do hucznej 18-stki. No i fajnie jest być niezależnym portalem technologicznym z mocną społecznością :)

