ZOTAC zaoferuje karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER i 4070 SUPER w cenach MSRP

Tuż po oficjalnym ogłoszeniu odświeżonych układów graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 40 z dopiskiem SUPER kolejni producenci przedstawiali swoje niereferencyjne modele kart graficznych. Żaden z nich nie wspomniał jednak o cenie, jaką przyjdzie nam za nie zapłacić. Inaczej zachował się ZOTAC, który poinformował, że niektóre z nowych wariantów będą sprzedawane w sugerowanej detalicznej cenie producenta (MSRP), czyli NVIDII. Sytuacja jest więc bardzo interesująca.

ZOTAC jest jedynym producentem niereferencyjnych kart graficznych, który wspomniał o cenach za niektóre nowe warianty oparte na odświeżonych układach NVIDIA GeForce RTX z serii 40 (SUPER). Oficjalne karty graficzne NVIDII będą sprzedawane w tych samych kwotach.

Zazwyczaj, kiedy dany producent układów graficznych ogłasza premierę swoich nowych modeli, to inni producenci szykują się do stworzenia swoich niereferencyjnych jednostek, które niemal zawsze mają wydajniejszy układ chłodzenia, a przy okazji "zegary" są nieco "podkręcone". Ceny takich kart graficznych są w większości przypadków wyższe niż te podane przez głównego producenta - natomiast nie tym razem. ZOTAC wyraźnie próbuje wywrzeć presję na innych producentach AiB (Add-in-Board), wszak niektóre modele będą oferowane w tej samej cenie, którą podała NVIDIA, a więc MSRP (Manufacturers Suggested Retail Price - sugerowana cena detaliczna producenta). Konkretne kwoty znajdziemy poniżej w tabeli.

GeForce RTX 4080 SUPER GeForce RTX 4070 Ti SUPER GeForce RTX 4070 SUPER Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD103-400 AD103-275 AD104-350 Litografia TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Jednostki SP 10240 8448 7168 Jednostki TMU 320 264 224 Jednostki ROP 112 112 80 Jednostki RT 80 66 56 Jednostki Tensor 320 264 224 Taktowanie bazowe 2295 MHz 2340 MHz 1980 MHz Taktowanie boost 2550 MHz 2610 MHz 2475 MHz Taktowanie pamięci 23 Gbps 21 Gbps 21 Gbps Ilość pamięci 16 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 256-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 736 GB/s 672 GB/s 504 GB/s Złącze 1 x 12VHPWR 1 x 12VHPWR 1 x 12VHPWR Współczynnik TGP 320 W 285 W 220 W Premiera w sklepach 31 stycznia 2024 roku 24 stycznia 2024 roku 17 stycznia 2024 roku Cena sugerowana Od 4999 zł Od 3999 zł Od 2999 zł

Tabela odnosi się do specyfikacji wyłącznie referencyjnych układów. Nie dotyczy omawianych kart graficznych marki ZOTAC.

Do sprzedaży trafi łącznie dziewięć niereferencyjnych modeli, z których cztery zakupimy we wspomnianej kwocie MSRP. Działania marki ZOTAC mogą przyczynić się do obniżenia cen innych modeli kart graficznych, gdyż to właśnie ten aspekt jest bardzo ważny przy zakupie, a dla wielu osób okazuje się wręcz kluczowy. Wszystkie wymienione poniżej jednostki zadebiutują w tym samym terminie, co referencyjne układy NVIDII (w tabeli znajdziemy odpowiednie dla każdego modelu daty). Pozostaje więc poczekać na dalszy rozwój wydarzeń.

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER:

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Trinity Black Edition 12GB GDDR6X ( MSRP )

) ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge OC 12GB GDDR6X

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge 12GB GDDR6X (MSRP)

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti SUPER AMP HOLO 16GB GDDR6X

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity OC White Edition 16GB GDDR6X

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black Edition 16GB GDDR6X (MSRP)

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO 16GB GDDR6X

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 SUPER Trinity OC White Edition 16GB GDDR6X

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 SUPER Trinity Black Edition 16GB GDDR6X (MSRP)

Źródło: ZOTAC