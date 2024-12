Zorin OS - dystrybucja Linuksa staje się coraz bliższa ideałowi. Nowa aktualizacja dodaje kolejne opcje personalizacji

W gąszczu dystrybucji Linuksa istnieje całkiem sporo wartościowych odsłon, którymi warto się bliżej zainteresować. Niektóre z nich są już na tyle dopracowane, że z powodzeniem można nimi zastąpić system Windows. Do takich trzeba zaliczyć Zorin OS - dystrybucję, której korzenie sięgają edycji Ubuntu. Jej domyślny interfejs przypomina ten z oprogramowania od Microsoftu, choć w nasze ręce zostaje oddanych sporo opcji personalizacji. Właśnie udostępniono nową aktualizację.

Jedna z najbardziej dopracowanych odsłon Linuksa, która z powodzeniem sprawdzi się dla początkujących, czyli tytułowa Zorin OS, właśnie doczekała się kolejnej aktualizacji. Nowe możliwości i większe wsparcie dla podzespołów.

Już na wstępie wspomnę o tym, że wkrótce na PurePC pojawi się cykl recenzji różnych dystrybucji Linuksa, a Zorin OS będzie pierwszą z nich. Porównana zostanie wydajność pomiędzy systemami Windows 10 i 11 - nie tylko w grach, ale również w testach syntetycznych. Mogę zdradzić, że wyniki zdecydowanie zaskoczą większość osób. Wróćmy jednak do tematu newsa: Zorin OS opiera się na środowisku GNOME, co sporej części użytkowników mogłoby nie przypaść do gustu, jeśli twórcy nie udostępniliby specjalnych trybów, które modyfikują wygląd pulpitu. Ten może być podobny do systemu Windows, choć wspomnianych opcji personalizacji mamy naprawdę sporo, a nowa aktualizacja dodaje ich jeszcze więcej. Teraz możemy zmienić wygląd naszego kursora w ustawieniach, a w samej sekcji Zorin Appearance pojawiła się zakładka Okna, w której możemy dostosować... tytułowe okna (gdzie mają się znaleźć przyciski do minimalizacji i wyłączenia okna, co ma powodować środkowy przycisk myszki naciśnięty na pasku okna itd.).

Możemy również ustalić, czy pasek przewijania ma być cały czas widoczny, czy ma się dynamicznie dostosowywać do sytuacji. Oprócz nowych opcji personalizacji otrzymujemy zaktualizowane pakiety, takie jak Libre Office. Nowość ma zapewnić lepszą kompatybilność z nowymi podzespołami (takimi jak procesory Intel Core Ultra, czy też tymi, które oparte są na architekturze AMD Zen 5) i akcesoriami (np. z kontrolerami do gier). Zorin 17.2 przynosi też kernel w wersji 6.8, a przy tym możemy liczyć na aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa do czerwca 2027 roku (chodzi o całą serię Zorin 17). Dystrybucję pobierzemy z tego adresu.

Źródło: Zorin OS