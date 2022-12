Zielone święta z NVIDIA - Zrób sobie prezent! Wybierz karty graficzne, komputery i monitory z technologiami NVIDII

Podobno obdarowywanie bliskich prezentami jest jedną z najprzyjemniejszych czynności, jakie można zrobić w okresie Świąt Bożego Narodzenia, ale o sobie również nie wolno zapominać. Jeśli jesteś graczem albo wykorzystujesz laptopa w celach zarobkowych, NVIDIA przygotowała dla Ciebie najlepsze rozwiązania w swojej kategorii. Najwyższa wydajność, najnowsze technologie i rewolucyjne rozwiązania, czekają w urządzeniach dostępnych teraz w specjalnych cenach. Jest to doskonała okazja, aby znaleźć wymarzony prezent.

Zielone święta z NVIDIA - Zrób sobie prezent! Wybierz karty graficzne, komputery stacjonarne, laptopy i monitory z technologiami NVIDII

Karty graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX 3000 , to najnowocześniejszy sprzęt uprzyjemniający granie oraz przyspieszający pracę kreatywną. Oferuje wysoką wydajności i szereg zaawansowanych technologii, mających fundamentalne znaczenie w każdych okolicznościach. Jest zatem co najmniej kilka powodów, dlaczego warto wybrać właśnie karty GeForce, dostępne również w najlepszych gotowych komputerach i laptopach. Poznajcie najważniejsze z mocnych atutów produktów NVIDIA i wybierzcie swoich faworytów:

Ray tracing - pozwalają uruchamiać gry komputerowe w oszałamiającej jakości, dzięki sprzętowej obsłudze śledzenia promieni, podnoszącej realizm wirtualnych światów.

NVDIA DLSS - poprzez inteligentne skalowanie obrazu pozwala uzyskać więcej klatek na sekundę, więc DLSS świetnie współgra ze śledzeniem promieni.

NVIDIA Reflex - Gracze e-sportowi zapewne docenią technologię zmniejszającą opóźnienia i poprawiającą refleks podczas potyczek sieciowych w np.: Fortnite czy APEX Legends.

NVIDIA Studio - platforma skierowana do osób korzystających z aplikacji kreatywnych. Usprawnia, przyspiesza i wzbogaca twórczą pracę z komputerem.

NVIDIA G-SYNC- technologia dostępna w wysokiej klasy gamingowych monitorach, poprawia jakość synchronizacji i stabilność finalnie wyświetlanego obrazu.

NVIDIA Broadcast - aplikacja dla streamerów, pozwalająca przekształcić przestrzeń domową w profesjonalne studio m.in. usuwać tło, poprawić dźwięk i dodać ciekawe efekty.

Wszystkie powyższe rozwiązania oraz technologie, a nawet znacznie więcej, znajdziecie właśnie w kartach graficznych, komputerach desktopowych i laptopach napędzanych układami GeForce RTX. Sklep Media Expert przygotował specjalną ofertę na Święta Bożego Narodzenia, gdzie możecie kupić wybrane produkty w dobrych cenach, a dodatkowo skorzystacie z darmowej dostawy i innych czasowych promocji. Pełną ofertę znajdziecie TUTAJ (LINK). natomiast poniżej przedstawiamy kilka najciekawszych propozycji.

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000 pozwalają zobaczyć najbardziej zjawiskowe wirtualne światy, które wygenerują dzięki obsłudze ray tracingu, natomiast o dodatkową wydajność zadba NVIDIA DLSS. Oferta sklepu Media Expert obejmuje kilkadziesiąt modeli, które możecie dokładniej przejrzeć TUTAJ (LINK). Obecnie trwa również promocja i gra Warhammer 40,000: Darktide jest dodawana gratis do wybranych modeli kart graficznych GeForce.

Cena: 1649 złotych + Gra Warhammer 40,000: Darktide gratis

Cena: 2299 złotych + Gra Warhammer 40,000: Darktide gratis

Laptopy gamingowe i laptopy NVIDIA Studio

Bogata oferta laptopów z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 3000, obejmuje zarówno wydajne modele przeznaczone do grania, jak również sprzęt dedykowany efektywnej pracy kreatywnej (Studio). Wszystkie znajdziecie TUTAJ (LINK) i możecie dowolnie przebierać w dziesiątkach konfiguracji. Pamiętajcie- wybrane modele laptopów ACER z kartami graficznymi NVIDIA GeForce dostaniecie razem z grami Gotham Knights i Arcadegoddon.

Cena: 3899 złotych

Cena: 4999 złotych + Gotham Knights i Arcadegoddon gratis

Komputery z kartami graficznymi NVIDIA

Jeśli nie potrzebujesz mobilności, to podobnie szeroki wybór masz w przypadku komputerów stacjonarnych dostępnych TUTAJ (LINK). Karty graficzne napędzające typowo gamingowe maszyny, jak również stacje robocze, mogą z powodzeniem spełniać zadania rozrywkowe i robocze. Wystarczy, że zainstalujesz sterowniki Studio, a otrzymasz więcej możliwości w wybranych zastosowaniach. Dodatkowo do wybranych komputerów możesz otrzymać grę Warhammer 40,000: Darktide gratis lub Gotham Knights i Arcadegoddon gratis (tylko ACER).

Cena: 5399 złotych + Gra Warhammer 40.000: Darktide gratis

Cena: 4749 złotych + Gra Warhammer 40,000: Darktide gratis

Monitory z technologią NVIDIA G-SYNC

Monitory o wysokim odświeżaniu są coraz popularniejsze, jednak żeby obraz był idealny, nie wystarczą wysokie piksele i herce. Potrzeba technologii, która usunie wszelkie anomalie i właśnie po to powstał NVIDIA G-SYNC. Funkcja ta dostosowuje częstotliwość odświeżania do częstotliwości generowania klatek przez kartę graficzną, zapewniając płynny obraz. Wszystkie modele gamingowych monitorów z technologią NVIDIA G-SYNC możecie sprawdzić TUTAJ (LINK), a pozostałe produkty z rozwiązaniami NVIDIA znajdziecie TUTAJ (LINK).

Cena: 2699 złotych

Cena: 1699 złotych

Jak widzicie, wybór produktów z rozwiązaniami NVIDIA jest bardzo szeroki, a dodatkowo część z nich tworzy zwarty ekosystem. Przykładowo - karty graficzne GeForce RTX 3000 połączone z monitorami G-SYNC, oferują najlepsze doznania i płynność obrazu dzięki NVIDIA Reflex i właśnie synchronizacji G-SYNC. Jeśli połączymy to dodatkowo z NVIDIA DLSS oraz ray tracingiem, uzyskamy kompletną platformę do grania na najwyższym poziomie. Twórcy, streamerzy oraz graficy również skorzystają z potencjału NVIDIA GeForce RTX 3000, chociażby wykorzystując platformę STUDIO i aplikacje Broadcast czy Canvas. Wszystkie pomysły na gamingowe świąteczne prezenty znajdziesz w sklepie Media Expert. I pamiętaj - grę Warhammer 40:000 Darkite dostaniesz gratis do wybranych kart graficznych, laptopów i komputerów stacjonarnych:

