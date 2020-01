MSI MEG Aegis Ti5: kolejny nietypowy desktop MSI z modemem 5G

Przyjęło się, że to raczej designerzy laptopów gamingowych prześcigają się w swoich wymyślnych konstrukcjach, niekiedy przesadzając aż do zupełnej odpustowości. Jednak na rynku odnajdziemy również sporo obudów, a w nich także gotowych zestawów komputerowych, które na pierwszy rzut oka mogą pomylić się nam bardziej z... ekhem... odkurzaczem niż desktopem. Dziwaczne czy też futurystyczne zestawy cieszą się jednak wśród graczy (ale i nie tylko), stąd i powstają kolejne przyprawiające zawrót głowy konstrukcje. Firma MSI ma już pewne doświadczenie w tej dziedzinie, chociażby za sprawą wcześniejszych obudów z serii Infinite czy Trident. Nowa obudowa należy do rodziny Aegis, w której to mieliśmy już szansę zobaczyć kilka niekonwencjonalnych rozwiązań.

MSI MEG Aegis Ti5 zdołało otrzymać już nagrodę CES 2020 w kategorii innowacja. Nie tylko za sprawą swego wyglądu, ale także dlatego, że jest to pierwszy desktop z wbudowanym modemem 5G. Dodatkowo (z tych mniej spotykanych rzeczy) na froncie odnajdziemy również dotykowy ekran OLED, który wyświetla ważne dla użytkownika informacje jak np. temperatura podzespołów. Wewnątrz znajdzie się kombinacja układów Intel Core i9 (10. generacji) z grafiką GeForce RTX 2080 Ti, a także aż do 128 GB pamięci RAM.

Niewiele wiadomo jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, choć mówi się o maksymalnie trzech dyskach w formacie SSD M.2, dwóch dyskach SSD 2,5" oraz jednym HDD 3,5". Zasilacz, jaki ma pojawić się w zestawie to 650-watowa jednostka 80 Plus w formacie SFX. Ten niewielki, ale potężny potworek powinien pojawić się w sprzedaży w trzecim kwartale tego roku, a jego cena oscylować ma wokół 4 tysięcy dolarów. Więcej szczegółów pojawi się - jak zawsze - bliżej sklepowej premiery.

Źródło: Tomshardware