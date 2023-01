Żegnamy Komputer Świat Plus. Ringier Axel Springer Polska zamyka znany portal z końcem stycznia

Sytuacja na rynku medialnym nie należy do najłatwiejszych, o czym można przekonać się obserwując rosnące ceny prasy drukowanej (niezależnie od segmentu). Podobne roszady mają miejsce również w sieci, gdzie duże podmioty wchłaniają mniejsze. Decyzje co do obecności danego tytułu nie zależą też często od osób prowadzących, ale od księgowych zarządzających w spółce. W ten sposób co roku giną uznane marki z długą historią i tradycjami.

Komputer Świat Plus (serwis powiązany z papierowym wydaniem "Komputer Świata") przestanie funkcjonować od końca bieżącego miesiąca. RASP ogłosił, że redakcja skupi się wyłącznie na rozwijaniu portalu komputerswiat.pl.

Decyzja wydawcy stanowi naturalną kontynuację działań podjętych w połowie 2022 roku, kiedy to ogłoszono koniec papierowej edycji magazynu "Komputer Świat". W portalu "z plusem" użytkownicy mogli nabyć archiwalne numery, książki, wydania specjalne czy dodatki do tytułu. "Komputer Świat" w formie tradycyjnej wytrwał na polskim rynku wydawniczym ponad dwie dekady, co czyni go jednym z nestorów branży. Startował jako dwutygodnik, a od 2012 roku ukazywał się w miesięcznym cyklu. Podobnie jak inne portale ("Chip" czy "CD-Action"), "Komputer Świat" był zmuszony do poszukiwania nowej formuły na funkcjonowanie.

Zmiany nie oznaczają jednak końca marki. Aktualnie "Komputer Świat" działa w formie serwisu komputerswiat.pl pod auspicjami RASP. Obecna redakcja stanowi efekt konsolidacji kilku przedsięwzięć: wchłonięcia dziennikarzy działu Technologie Onetu (od 2019 roku) oraz portalu PCLab.pl (od 2020 roku). Niezależnie od tego - można powiedzieć, że decyzja wydawcy potwierdza trend odchodzenia komputerowej prasy papierowej w niebyt. Pozostaje mieć nadzieję, że RASP zaoferuje dotychczasowym kupcom wydań cyfrowych odpowiedni czas na ewentualną archiwizację kolekcji.

Źródło: Wirtualne Media