Zalman GigaMax GV II - nowa seria zasilaczy 80 PLUS Bronze

Każdy z nas ma inne wymagania względem zestawu komputerowego, a tym samym poszczególnych podzespołów. Część z nas używa komputera do internetu, inni do filmów i seriali, kolejni do pracy - biurowej lub specjalistycznej, a jeszcze inni do grania - w starsze produkcje, tytuły e-sportowe czy gry AAA. Jedni wydają na PCta kilka wypłat, a inni nie chcą wydawać więcej niż tysiąc czy dwa tysiące złotych. Każdy z wymienionych jest jednak konsumentem, którego potrzeby próbują zaspokoić producenci. Zalman przygotował więc serię niemodularnych zasilaczy w postaci nowej rodziny GigaMax GV II. Ma ona połączyć sprawność potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Bronze, 5-letnią gwarancję i przystępną cenę.

Zasilacze Zalman GigaMax GV II będą kosztowały od 219 złotych, trafią do polskich sklepów w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Zalman GigaMax GV II to nowa seria zasilaczy, w skład której wchodzą trzy modele o mocy 550, 650 oraz 750 W. Są to jednostki o wymiarach 150 x 86 x 140 (długość x wysokość x szerokość) milimetrów i wadze około 2 kilogramów. Mamy tutaj do czynienia z pojedyncza linią +12 V (do 45 A dla 550 W, do 54 A dla 650 W i do 62 A dla 750 W), konwerterami DC-DC, aktywnym systemem PFC oraz aluminiowymi kondensatorami stałymi (do 105°C). Wszystko to przekłada się na sprawność do 88% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Bronze. Całość dopełnia szereg popularnych zabezpieczeń takich jak OPP, OVP, UVP, OCP, SCP i OTP.

Zasilacze Zalman GigaMax GV II chłodzone są przez 120-milimetrowy wentylator z łożyskiem FDB. Okablowanie przymocowane jest na stałe, a wiązki prócz głównej to rozwiązanie płaskie, taśmowe. Zestaw zależny jest od mocy jednostki. Dla wariantów 550 i 650 W przygotowano: jedna wtyczka 24-pin (ATX), jedna wtyczka 4+4-pin (EPS), dwie wtyczki 6+2-pin (PCIe), sześć SATA III, dwie MOLEX oraz jedna FDD. Mocniejszy model doczekał się dwóch dodatkowych złącz PCIe. Omawiane zasilacze trafią do polskich sklepów w ciągu kilku najbliższych tygodni, a ich ceny mają zaczynać się od 219 złotych. Producent oferuje 5 lat gwarancji.

Źródło: Zalman