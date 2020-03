Seasonic rozszerza ofertę pasywnie chłodzonych zasilaczy

Składając nowy zestaw komputerowy można kierować się różnymi jego cechami. Weterani branży technologicznej wiedzą jednak, że jeden z podzespołów, na którym nie warto oszczędzać jest zasilacz. Dobrze kupiony z powodzeniem wystarczy nam nawet na 10 lat i nie straszne będą mu zmiany procesora, płyty głównej, karty graficznej czy modułów RAM. Jednym z liderów na rynku jest Seasonic, który jest tak dobry, że sprzedaje swoje zasilacze oraz dodatkowo tworzy platformy dla innych firm. Tajwańczycy postanowili rozszerzyć swoją ofertę jednostek chłodzonych pasywnie o modele o nieco mniejszej mocy, acz nadal bardzo wysokiej sprawności potwierdzonej certyfikatem 80 Plus Titanium lub 80 Plus Platinum.

Nowe zasilacze Seasonic z serii Prime Fanless TX oraz Prime Fanless PX objęte są naprawdę długą, 12-letnią gwarancją producenta.

W ostatnich dniach Seasonic rozszerzył swoją ofertę zasilaczy o cztery nowe, pasywnie chłodzone jednostki z modularnym okablowaniem. Są to modele o mocy 450 i 500 W ze sprawnośćią do 94% potwierdzoną certyfikatem 80 Plus Platinum, które wchodzą w skład serii Prime Fanless PX oraz o mocy 600 i 700 W ze sprawnością do 96% potwierdzoną certyfikatem 80 Plus Titanium będące częścią rodziny Prime Fanless TX. Oparte one zostały na mocnych, pojedynczych liniach +12, wyposażone w konwertery DC-DC oraz szereg zabezpieczeń w postaci OPP, OVP, UVP, OCP, OTP i SCP. Dokładna specyfikacja dostępna jest w tabeli poniżej.

Wszystkie przewody prócz wtyczki 24-pinowej dla płyty głównej to płaskie, czarne rozwiązanie taśmowe. Ilość dostępnych wtyczek oraz długość przewodów zależna jest od konkretnego modelu (KLIK!). W pudełku prócz zasilacza znajdziemy tester, opaski zaciskowe (rzepowe i plastikowe), instrukcję obsługi i instalacji, naklejkę producenta oraz woreczek na PSU i okablowanie. Nowe zasilacze Seasonic z serii Prime Fanless TX oraz Prime Fanless PX objęte są naprawdę długą, 12-letnią gwarancją producenta. Niestety, sugerowane ceny na rynek polski, ani nawet data sklepowej premiery nie zostały zdradzone. Patrząc jednak na specyfikację, wzorową kulturę pracy i gwarancję z pewnością będą warte tych pieniędzy.

Źródło: Seasonic