Xiaomi Pad 6 Max - nadchodzi kolejna edycja tabletu z 14-calowym ekranem. Szykuje się tańszy Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Już niebawem, bo 18 sierpnia 2023 roku swoją polską premierę będzie miał tablet Xiaomi Pad 6. Firma tym razem postanowiła zaprezentować jednak trzy różne warianty, zupełnie tak, jak obecnie dzieje się to ze smartfonami. Oprócz bazowego modelu dostępny jest już także Pro (z lepszym procesorem, natomiast tylko w Chinach). Najprawdopodobniej jednak możemy się spodziewać także debiutu wersji Max. Jej ślad pojawił się właśnie w bazie benchmarku Geekbench.

Wszystko wskazuje na to, że do serii tabletów Xiaomi Pad 6 dołączy już niebawem wariant z dopiskiem Max. Ze względu na swoje parametry i spory wyświetlacz będzie mógł konkurować z dużo droższymi rywalami.

Dla przypomnienia bazowa wersja tabletu Xiaomi Pad 6 opiera się na procesorze Qualcomm Snapdragon 870, z kolei wariant Pro dostępny na ten moment jedynie w Państwie Środka, ma na pokładzie bardziej wydajny układ - Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Raptem wczoraj (8 sierpnia 2023 r.) w benchmarku Geekbench 6.1.0 pojawił się wynik urządzenia firmy Xiaomi, które jeszcze nie pojawiło się na rynku i nosi oznaczenie 2307BRPDCC. Najprawdopodobniej jest to właśnie model Xiaomi Pad 6 Max. Co do samego identyfikatora procesora, znajdziemy jedynie zapis "ARM implementer 65 architecture 8 variant 2 part 3400 revision 0". Z kolei ilość rdzeni oraz ich taktowanie pasują do nieco podkręconego układu Snapdragon 8+ Gen 1.

Xiaomi Pad 5 Xiaomi Pad 6 Ekran 11", IPS, HDR10, 500 nitów, Dolby Vision, 2560 x 1600 px, 120 Hz, 275 ppi 11", IPS, HDR10, 550 nitów, Dolby Vision

2880 x 1800 px, 144 Hz, 309 ppi

99% DCI-P3, Corning Gorilla Glass 3 Procesor Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm)

1 x 2,96 GHz Kryo 485 Gold

3 x 2,42 GHz Kryo 485 Gold

4 x 1,79 GHz Kryo 485 Silver Qualcomm Snapdragon 870 (7 nm)

1 x 3,2 GHz Kryo 585 Prime

3 x 2,42 GHz Kryo Gold

4 x 1,8 GHz Kryo 585 Silver GPU Adreno 640 Adreno 650 Pamięć RAM 6 GB LPDDR4X 6/8 GB LPDDR5 Pamięć na dane 128 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1 System, nakładka Android 11, MIUI 12.5 Android 13, MIUI 14 Kamera przednia 8 MP, f/2.0, EIS (odblokowywanie twarzą)

nagrywanie wideo do 1080p@30fps 8 MP, f/2.2

nagrywanie wideo do 1080p@30fps Kamera tylna 13 MP, f/2.0

nagrywanie wideo do 4K@30fps 13 MP, f/2.2

nagrywanie wideo do 4K@30fps Audio 4 głośniki (stereo), Dolby Atmos, 4 mikrofony 4 głośniki (stereo), Dolby Atmos, 4 mikrofony, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless Łączność WiFi 5, Bluetooth 5.0 LE, USB-C Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 Bateria 8720 mAh, szybkie ładowanie 33 W 8840 mAh, szybkie ładowanie 33 W Wymiary i waga 255 x 166 x 7 mm, 515 g 253,95 x 165,18 x 6,51 mm, 490 g Wersje kolorystyczne Kosmiczny szary, Perłowy biały Niebieski, Czarny, Kremowy

Na dodatek urządzenie wykorzystuje 12 GB pamięci RAM, co świadczy o tym, że pod względem specyfikacji będziemy mieli do czynienia z wersją Pro. Największą zmianą ma być ekran - zamiast standardowego wyświetlacza o przekątnej 11", znajdzie się tu 14-calowa matryca. Spodziewać się można również 67-watowego ładowania. Model ten będzie więc mógł wejść w szranki z tabletem Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Możemy z pewnością liczyć na niższą cenę niż u tego rywala, aczkolwiek sama dostępność w Polsce leży pod znakiem zapytania. Xiaomi Pad 6 Pro na ten moment nie ma w planach zawitać do Polski. Natomiast zawsze istnieją alternatywne metody zakupu, jak choćby poprzez serwis Aliexpress.

Źródło: Geekbench