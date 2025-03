Xiaomi Home Screen Pro 8 - urządzenie, które pozwoli ci zarządzać inteligentym domem w dużo prostszy sposób

W dzisiejszych czasach mamy dostęp do wielu tzw. smart urządzeń, dzięki którym możemy stworzyć bardziej "inteligentny" dom (smart home). Taki system umożliwia automatyzację wielu codziennych czynności, jak choćby odkurzanie i mycie podłogi (roboty sprzątające). Możemy także sterować oświetleniem lub klimatyzacją. Do tego wszystkiego potrzebny jest jednak odpowiedni sprzęt, który pozwoli na zarządzanie innymi. Właśnie tym jest Xiaomi Home Screen Pro 8.

Xiaomi Home Screen Pro 8 - to nowe urządzenie chińskiego producenta, dzięki któremu będziemy w stanie sterować każdym sprzętem będącym częścią tzw. inteligentnego domu.

Urządzenie z pewnością może się okazać niezmiernie przydatne, kiedy posiadamy inne sprzęty tej marki. Rozwiązanie to sprawdzi się u większości nabywców, ponieważ Xiaomi jest obecnie odpowiedzialne za produkcję naprawdę wielu "smart" urządzeń, które znajdują się niemal w każdym domu. Jak wspomniano, model Home Screen Pro 8 wyposażono w 8-calowy ekran o rozdzielczości 1280 x 800 px. Na pokładzie znalazł się także czterordzeniowy procesor z rdzeniami Cortex-A53 (nie podano dokładniejszej specyfikacji), który może liczyć na wsparcie ze strony 2 GB pamięci RAM. Za magazyn danych posłuży 16 GB wbudowanej pamięci flash. Jako że urządzenie ma nam pomóc sterować innymi sprzętami, musiały się w nim znaleźć moduły łączności Wi-Fi (dwa pasma) oraz Bluetooth 5.0 z obsługą topologii mesh. Ta ostatnia pozwala na stworzenie rozległej sieci połączeń, w której wszystkie urządzenia komunikują się pomiędzy sobą. Do tego celu wykorzystuje się tzw. węzły, które nie są ze sobą połączone. Różni się więc to od "zwykłego" połączenie Bluetooth, w którym to sprzęty łączą się bezpośrednio ze sobą.

Xiaomi Home Screen Pro 8 Wyświetlacz 8" 1280 x 800 px Procesor Czterordzeniowy Cortex-A53 Pamięć RAM 2 GB Pamięć wbudowana 16 GB Wi-Fi 2,4 + 5 GHz Bluetooth 5.0 + Mesh Wymiary i waga 201,5 x 197,8 x 43,7 mm / 925 g Akumulator 7500 mAh Cena ~104 dolary

Cały interfejs został tak opracowany, aby móc zarządzać jakimkolwiek urządzeniem za pomocą jednego przycisku. Oprogramowanie obsługuje ich ponad 6000 (wliczających się w ideę smart home), więc nie powinno być większego problemu z obsługą któregokolwiek. Na froncie możemy znaleźć kamerę, która nie tylko posłuży do wideokonferencji - potrafi ona także rozpoznać twarz dziecka i włączyć odpowiedni tryb. Dostępne są również dwa głośniki stereo, które pozwolą na odtwarzanie muzyki oraz treści wideo (obsługiwane aplikacje są jednak typowo "chińskie"). Produkt Xiaomi może być wykorzystany także jako stacja do karaoke (po podłączeniu dodadtkowego mikrofonu). Wbudowany akumulator o pojemności 7500 mAh ma umożliwić 28 godzin czuwania lub maksymalnie 15 godzin odtwarzania treści multimedialnych. Na ten moment urządzenie oferowane jest w przedsprzedaży i możemy je kupić wyłącznie z platform takich jak Aliexpress. Ponadto dostępne są wersje 6 i 10-calowe.

Źródło: Notebookcheck