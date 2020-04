Xiaomi chce obrotowego ekranu w smartfonie i ma to sens

Notch to charakterystyczne wcięcie ekranowe znienawidzone przez fanów mobilnej elektroniki użytkowej. Choć rozwiązanie to po raz pierwszy pojawiło się smartfonie Essential Phone od Andy'ego Rubina, twórcy Androida, dopiero jego obecność w iPhone'ach wywołała prawdziwą burzę. Nic w tym zaskakującego. W końcu Apple zdecydowało się na naprawdę szerokie wcięcie, które choć funkcjonalne, okazało się powodem do narzekań milionów użytkowników iSprzętu, a także jego przeciwników. Biorąc to pod uwagę, producenci smartfonów probowali zmienić notch na wiele sposobów. Dziura, łezka czy wysuwane aparaty są dziś standardem. Xioami chce natomiast pójść o krok dalej.

Xioami wpadło na szalony pomysł dotyczący ekranu w smartfonie. Producent zamierza wykorzystać obrotowy element, na którym zyskają zdjęcia typu selfie.

W sieci pojawiła się dokumentacja, która miała trafić do Chińskiego urzędu patentowego. W informacji weń zawartej znalazły się grafiki, które obrazują, w sposób bezpośredni pomysł producenta z Państwa Środka. Xiaomi, bo o ten konkretny koncern chodzi, może stworzyć smartfon, który cechuje obracany fragment ekranu. Grafiki 91Mobiles powstałe na bazie szkiców z wniosku patentowego, pokazują, w jaki sposób rozwiązanie miałoby działać. Urządzenie ma zostać podzielone na dwie części, dolną — standardową oraz górną, obracaną. Element znajdujący się wyżej, po obróceniu pozwalałby na wykonanie zdjęcia selfie główną kamerą.

Nie da się ukryć, że pomysł jest interesujący. Martwi mnie natomiast to, czy uda się go zrealizować. Mam wrażenie, że zbyt wiele rzeczy może pójść nie po myśli projektantów. Rozdzielenie obrazu poziomą kreską mogłoby wpłynąć bardzo negatywnie na kwestie wizualne i przyjemność korzystania z urządzenia. Dodatkowo mechanizm ten byłby stale narażony na ewentualne uszkodzenia, nie mówiąc już o jego trwałości podczas codziennego użytkowania. Podobne rozwiązanie wykorzystano w smartfonie ASUS ZenFone 6. Sęk w tym, że w rzeczonym Asusie obracał się sam aparat i dotyczyło to wyłącznie obudowy, nie ekranu. Pozostaje nam czekać na kolejne informacje o planach Xiaomi.

Źródło: 91mobiles