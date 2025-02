Xbox One - niektóre egzemplarze konsoli nie chcą się zaktualizować, co uniemożliwia dostęp do funkcji sieciowych

Poważne błędy w aktualizacjach oprogramowania, z którego korzystają konsole są stosunkowo rzadkie, zwłaszcza jeśli zestawimy je z wadliwymi poprawkami do systemu operacyjnego Windows. Takie przypadki jednak też się zdarzają. Niektórzy użytkownicy starszej konsoli Xbox One zgłaszają, że nie mogą dokonać aktualizacji firmware swojego urządzenia. W niektórych przypadkach prowadzi to nawet do całkowitego zablokowania sprzętu.

Osoby, które nie aktualizowały konsoli Xbox One od dłuższego czasu mają problemy z wgraniem nowszej wersji firmware. Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia skutkuje z kolei jego całkowitą blokadą.

Omawiany problem dotyczy wyłącznie posiadaczy pierwotnej wersji Xbox One, która zadebiutowała w 2013 roku. Nie ma na razie tego typu doniesień w przypadku odświeżonych modeli konsoli Microsoftu, czyli Xbox One S i Xbox One X. Trudności napotykają osoby, które nie aktualizowały swojego sprzętu od dłuższego czasu. Przy próbie połączenia z usługą Xbox Live wyskakuje błąd. Niemożliwe jest też zainstalowanie aktualizacji oprogramowania w trybie offline za pomocą pendrive’a USB. Jeszcze poważniejsze problemy powoduje przywrócenie w takiej sytuacji ustawień fabrycznych, co wydaje się naturalnym krokiem przy próbie usunięcia błędów. Okazuje się, że po dokonaniu resetu niemożliwe jest włączenie Xbox One, ponieważ system chce automatycznie dokonać aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania. W rezultacie część użytkowników straciło dostęp do swojego sprzętu.

Dziennikarze serwisu Eurogamer napotkali podobne problemy w przypadku trzech konsol Xbox One z firmware datowanym na 2017 i 2018 rok. Warto jednak podkreślić, że prawdopodobnie nie dotyczy to wszystkich użytkowników posiadających oprogramowanie z tego okresu. Nie jest zatem jasne, co dokładnie powoduje ten błąd. W praktyce uniemożliwia on jednak dostęp do funkcji sieciowych konsoli, w tym pobrania cyfrowych egzemplarzy gier oraz uruchomienia tytułów wymagających połączenia internetowego. Osoby, które regularnie aktualizowały Xbox One nie mają jednak powodów do niepokoju. W takich przypadkach bowiem problem się nie pojawia. Błąd zostanie zapewne docelowo naprawiony przez Microsoft, ale pokazuje to idealnie zagrożenia, jakie niesie ze sobą integracja sprzętu z elementami sieciowymi.

Źródło: Eurogamer