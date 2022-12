X-kom odpala wyprzedaż na karty graficzne, procesory, obudowy, zasilacze, laptopy i monitory. Wszystko w niższych cenach

Maraton zakupów i promocji w ostatnim kwartale roku kończą wyprzedaże, podczas których można upolować sprzęty z rabatem wynoszącym nawet do 56%. W pozostałych sklepach grupy x-kom także możesz skorzystać z noworocznych okazji. X-kom przyzwyczaił nas już do tego, że na przełomie roku organizuje Wyprzedaż noworoczną. Nie inaczej jest tym razem i jak zwykle można tu liczyć na bogatą ofertę różnego rodzaju sprzętów. Oferta obejmuje: monitory, laptopy, mikrofony, drukarki, akcesoria komputerowe i wiele innych produktów. Łącznie zebrano kilkaset produktów, a rabaty wynoszą nawet 56%. Nie czekaj dłużej, znajdź wymarzony sprzęt i spraw, by kolejny rok rozpoczął się jak najlepiej.

W x-kom rusza wyprzedaż na karty graficzne, procesory, obudowy, zasilacze, laptopy, monitory. Wszystko w niższych cenach

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: bywaj-2022 i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 1 stycznia 2023 roku lub wcześniejszego wyczerpania produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Przecena: 1299 → 999 złotych

Przecena: 1999 → 1849 złotych

Przecena: 149 → 92 złotych

Przecena: 849 → 549 złotych

Przecena: 819 → 689 złotych

Przecena: 4499 → 3199 złotych

Wyprzedażowe okazje w al.to

Nadejście nowego roku świętuje także al.to. Sklep w ramach noworocznej wyprzedaży również przygotował pulę przecenionych produktów, . W ofercie al.to znajdziesz zabawki, gry planszowe oraz produkty dla mamy i dziecka, ale także sprzęt RTV oraz małe i duże AGD. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: WITAMY-2023 i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 8 stycznia 2023 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Przecena: 1389 → 1199 złotych

Przecena: 2895 → 2499 złotych

Przecena: 449 → 349 złotych

Wyprzedaż noworoczna w sklepie combat

Combat to kolejny sklep z grupy x-kom, w którym możesz znaleźć okazje wyprzedażowe. Jeśli jesteś miłośnikiem outdooru, strzelectwa czy turystyki, tu z pewnością znajdziecie coś dla siebie. Skorzystanie z promocji nie wymaga aktywowania specjalnego kodu, ceny obniżone są automatycznie. Promocja obowiązuje do 31 stycznia 2023 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 599 → 299 złotych

Przecena: 499 → 199 złotych

Przecena: 499 → 369 złotych

Biały święta z x-komem i rabatami do 46%

W x-komie dość często zdarzają się promocje na akcesoria i komponenty, ale takiej chyba jeszcze nie było. Właśnie ruszyła akcja, w której znalazły się komponenty i akcesoria tylko w białych kolorach, a x-kom obniżył ich cenę nawet o 46%. To idealna okazja, aby swoje stanowisko dopasować do aury za oknem i sprawić, aby zimowa atmosfera zagościła także w domu. Aby skorzystać z promocji aktywuj w koszyku kod: na-bialo. Promocja obowiązuje do 26 grudnia br. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Przecena: 1999 → 1899 złotych

Przecena: 649 → 549 złotych

Przecena: 399 → 259 złotych

Przecena: 469 → 419 złotych

Przecena: 979 → 929 złotych

Odbierz do 400 zł zwrotu z Lenovo

Planujesz zakup laptopa? Kup dowolny laptop serii Lenovo Yoga, Legion lub IdeaPad w terminie 21.12.2022 – 15.01.2023 i odbierz do 400 zł zwrotu na konto. Dodatkowo możesz otrzymać jeszcze jeden z dwóch prezentów do wyboru. Oto przykłady laptopów objętych tą promocją:

Kupisz za 1849 złotych + 200 złotych cashback

Kupisz za 5499 złotych + 400 złotych cashback

Kupisz za 3899 złotych + 200 złotych cashback

Zadbaj o budżet firmy. Kup sprzęt komputerowy jeszcze w tym roku

Wiele firm skorzystało już z oferty x-komu i wyposażyło się w najlepszy sprzęt komputerowy. Jeśli i Ty planujesz wymianę sprzętu, koniec roku to dobry moment, aby to zrobić. Żeby skorzystać z oferty wybierz ze strony x-kom.pl produkty ze statusem „dostępny”, złóż i opłać zamówienie do 30 grudnia do godziny 16, a x-kom jeszcze w tym roku wystawi na nie fakturę. Pamiętaj, że w przypadku zamówień realizowanych w sklepie stacjonarnym – zakupione produkty muszą być odebrane w tym roku. Wówczas w salonie wystawiona zostanie faktura z dniem odbioru zamówienia. W „uwagach do zamówienia” dodaj informację, że jest to zakup na firmę.

20% rabatu za zapis do newslettera

Czy znasz już stylowe i funkcjonalne akcesoria Silver Monkey oraz produkty o gamingowym charakterze od Silver Monkey X? Teraz w prosty sposób możesz uzyskać na nie aż 20% rabatu. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera, a otrzymasz kod rabatowy. Możesz go wykorzystać w sklepie x-kom.pl tylko do 31.12.2022 r. Zniżka obowiązuje na akcesoria Silver Monkey i Silver Monkey X, z wyłączeniem foteli. Akcja obowiązuje do wyczerpania limitu produktów i nie łączy z innymi promocjami. Z kodu możesz skorzystać tylko raz.

