X-kom obniża ceny na karty graficzne, dyski SSD, zasilacze, procesory i pamięci RAM. Taniej też laptopy i telefony

W x-komie trwa istny wysyp promocji. Właśnie ruszył Tydzień Komponentów, gdzie możesz skorzystać z rabatów sięgających nawet do 33%. Rabatami zostały objęte procesory, karty graficzne, dyski i wiele innych wysokiej klasy produktów. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatów, które wynoszą nawet do 33%. Oprócz tego w obniżonych cenach kupisz teraz karty GeForce RTX. Chcesz więcej? Sprawdź rabaty na laptopy i sprzęt GSM – tam ceny obniżono nawet o 1500 zł. Więcej szczegółów o tych i pozostałych promocjach znajdziesz poniżej.

W sklepach x-kom są niższe ceny na karty graficzne, dyski SSD, zasilacze, procesory i pamięci RAM. Taniej też laptopy i telefony.

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: komponenty i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 20.06.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 1399 → 1349 złotych

Przecena: 299 → 259 złotych

Przecena: 449 → 250 złotych

Przecena: 649 → 549 złotych

Przecena: 959 → 809 złotych

Złap rabat podczas RTX Week

Przymierzasz się do zakupu karty graficznej i szukasz dobrej okazji? Mamy coś dla Ciebie. Właśnie w x-komie ruszyła promocja podczas której możesz złapać atrakcyjne rabaty na karty GeForce RTX. Skorzystaj z okazji i wejdź do świata Ray Tracingu i DLSS. Promocja nie wymaga użycia kodu rabatowego, wystarczy, że dodasz do koszyka produkt objęty promocją, a jego cena obniży się automatycznie. Promocja obowiązuje do 20.06.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 1479 → 1399 złotych

Przecena: 4179 → 3899 złotych

Przecena: 2239 → 2099 złotych

Przecena: 1549 → 1459 złotych

Przecena: 3479 → 3199 złotych

Nawet do 1500 zł rabatu na laptopy i sprzęt GSM

Rok szkolny powoli dobiega końca, a w x-komie promocje się rozkręcają. Planujesz w wolnym czasie nadrobić zaległe tytuły, ale Twój sprzęt już wymaga wymiany? A może chcesz wymienić swój smarton przed wakacjami? Sprawdź tę promocję, w której znajdziesz szeroką ofertę laptopów oraz sprzętu GSM i nie pozwól, by cokolwiek zaburzyło Twój relaks podczas urlopu. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: laptopy-gsm i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 18.06.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 4399 → 3999 złotych

Przecena: 2399 → 2199 złotych

Przecena: 4499 → 3999 złotych

Przecena: 5999 → 4599 złotych

Przecena: 1699 → 1499 złotych

Dyski i pendrive’y Samsung teraz z rabatami do 35%

Dla wielu osób wakacje oznaczają nie tylko odpoczynek, ale także zapchane zdjęciami dyski i karty pamięci. W tym roku możesz odpowiednio się do tego przygotować, korzystając z promocji na dyski i pendrive’y firmy Samsung, gdzie ceny obniżono nawet o 35%. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: samsung-memory i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 18.06.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 519 → 479 złotych

Przecena: 199 → 159 złotych

Przecena: 589 → 499 złotych

Przecena: 359 → 315 złotych

Kup wybrany laptop Microsoft Surface, zostaw opinię i zgarnij bon na zakupy

Marzy Ci się laptop Microsoft Surface? Nie czekaj dłużej. Teraz dodatkowo jeśli zdecydujesz się zostawić opinię po zakupie możesz zyskać bon na kolejne zakupy w x-komie. Aby skorzystać z promocji i otrzymać bon na zakupy w x-komie:

Zaloguj się na swoje konto, potwierdź wymagane zgody w ustawieniach swojego konta

Kup wybrany produkt i wystaw opinię (minimum 80 znaków). Nie zapomnij zacząć opinii od hasła #Promocja-Microsoft (pamiętaj, żeby być zalogowanym). Możesz dodać zdjęcie produktu, aby zwiększyć wartość bonu.

Po 21 dniach od zakończenia promocji wyślemy do Ciebie bon na kolejne zakupy do x-komu.

Aby otrzymać bon na zakupy w x-kom należy w ustawieniach konta zaznaczyć zgody: "Chcę otrzymywać informacje o aktualnych ofertach oraz promocjach w wiadomości e-mail" i "Chcę otrzymywać ofertę dopasowaną do moich potrzeb". Promocja trwa od 31 maja do 30 czerwca 2023 roku lub do wyczerpania puli kodów.

